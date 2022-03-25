https://ria.ru/20220325/g20-1780041908.html

В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20

В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20 - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20

Формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:02

2022-03-25T13:02

2022-03-25T13:02

россия

джо байден

дмитрий песков

сша

брюссель

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки"."Что касается формата "Двадцатки", он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в любом случае Россия все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. "И будет готова, если это будет возможно, принимать участие", - сказал пресс-секретарь президента."Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/kitay-1779592037.html

россия

сша

брюссель

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Екатерина Зайцева

россия, джо байден, дмитрий песков, сша, брюссель, в мире