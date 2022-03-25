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В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20 - РИА Новости, 25.03.2022
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В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20
В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20 - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20
Формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:02
2022-03-25T13:02
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
брюссель
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки"."Что касается формата "Двадцатки", он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в любом случае Россия все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. "И будет готова, если это будет возможно, принимать участие", - сказал пресс-секретарь президента."Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься", - сказал Песков.
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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, брюссель, в мире
13:02 25.03.2022
 
В Кремле прокомментировали призывы исключить Россию из G20

Песков про призыв исключить Россию из G20: ничего смертельного не произойдет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее из него исключат, ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".
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"Что касается формата "Двадцатки", он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в любом случае Россия все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. "И будет готова, если это будет возможно, принимать участие", - сказал пресс-секретарь президента.
"Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься", - сказал Песков.
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковСШАБрюссельВ мире
 
 
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