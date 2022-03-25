https://ria.ru/20220325/forum-1780056533.html

РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020

РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020 - РИА Новости, 25.03.2022

РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020

Ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды обсудят участники форума ESG – New Digital, который РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:53

2022-03-25T13:53

2022-03-25T13:53

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

дубай

оаэ

экспо 2020

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды обсудят участники форума ESG – New Digital, который пройдет в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае 30 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Кроме того, участники форума обсудят методологию, используемую международными финансовыми институтами, банками развития и инвестиционными фондами при оценке проектов на предмет их соответствия ESG-факторам.Также темой станет ESG-стратегия ОАЭ и реализованные в стране знаковые проекты.Спикеры форума, среди которых высокопоставленные представители российских, арабских и международных компаний, а также государственных структур, рассмотрят изменения, которые ждут ESG повестку в ближайшее десятилетие.Форум ESG – New Digital станет завершающим мероприятием в рамках работы павильона России на EXPO 2020.

https://ria.ru/20220323/gosduma-1779640397.html

https://ria.ru/20220321/navigator-1779294222.html

дубай

оаэ

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дубай, оаэ, экспо 2020, экономика, технологии, россия