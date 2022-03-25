https://ria.ru/20220325/forum-1780056533.html
РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020
РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020 - РИА Новости, 25.03.2022
РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020
Ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды обсудят участники форума ESG – New Digital, который РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:53
2022-03-25T13:53
2022-03-25T13:53
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
дубай
оаэ
экспо 2020
экономика
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россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды обсудят участники форума ESG – New Digital, который пройдет в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае 30 марта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Кроме того, участники форума обсудят методологию, используемую международными финансовыми институтами, банками развития и инвестиционными фондами при оценке проектов на предмет их соответствия ESG-факторам.Также темой станет ESG-стратегия ОАЭ и реализованные в стране знаковые проекты.Спикеры форума, среди которых высокопоставленные представители российских, арабских и международных компаний, а также государственных структур, рассмотрят изменения, которые ждут ESG повестку в ближайшее десятилетие.Форум ESG – New Digital станет завершающим мероприятием в рамках работы павильона России на EXPO 2020.
https://ria.ru/20220323/gosduma-1779640397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дубай, оаэ, экспо 2020, экономика, технологии, россия
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды обсудят участники форума ESG – New Digital, который пройдет в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае 30 марта, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ).
"В ходе пленарных сессий будут обсуждаться техники и условия адаптации под новые стандарты; требования, которым необходимо соответствовать российским компаниям в части ESG, чтобы быть конкурентоспособными; преимущества, которые получают организации, следующие ESG-принципам и как это влияет на их конкурентоспособность", - отмечают в центре.
Кроме того, участники форума обсудят методологию, используемую международными финансовыми институтами, банками развития и инвестиционными фондами при оценке проектов на предмет их соответствия ESG-факторам.
Также темой станет ESG-стратегия ОАЭ и реализованные в стране знаковые проекты.
Спикеры форума, среди которых высокопоставленные представители российских, арабских и международных компаний, а также государственных структур, рассмотрят изменения, которые ждут ESG повестку в ближайшее десятилетие.
Форум ESG – New Digital станет завершающим мероприятием в рамках работы павильона России на EXPO 2020.
"Россия, как страна – постоянный официальный участник всех EXPO, готова предложить продолжить глобальный диалог на полях ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", который является ключевой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений", - заключили в РЭЦ.