https://ria.ru/20220325/fond-1779978991.html

Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной

Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной - РИА Новости, 25.03.2022

Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной

Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров, говорится в документе по итогам... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:45

2022-03-25T05:45

2022-03-25T08:40

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евросовет

россия

украина

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров, говорится в документе по итогам первого дня встречи глав государств ЕС.К участию в этом деле совет пригласил своих международных партнеров.Евросовет также призвал "своевременно организовать" международную конференцию для привлечения средств в рамках трастового фонда.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html

россия

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, евросовет, россия, украина, евросоюз, брюссель