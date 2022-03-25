https://ria.ru/20220325/fond-1779978991.html
Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной
Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной - РИА Новости, 25.03.2022
Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной
Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров, говорится в документе по итогам... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:45
2022-03-25T05:45
2022-03-25T08:40
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров, говорится в документе по итогам первого дня встречи глав государств ЕС.К участию в этом деле совет пригласил своих международных партнеров.Евросовет также призвал "своевременно организовать" международную конференцию для привлечения средств в рамках трастового фонда.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросовет, россия, украина, евросоюз, брюссель
05:45 25.03.2022 (обновлено: 08:40 25.03.2022)
Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной
Лидеры стран Евросоюза создадут трастовый фонд солидарности с Украиной