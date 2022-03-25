https://ria.ru/20220325/fns-1780174705.html
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:56
2022-03-25T21:56
2022-03-25T21:56
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается прежним, а срок платежа переносится на месяц, говорится в сообщении ведомства.ФНС опубликовала и направила в территориальные налоговые органы письмо с разъяснениями, в котором уточняется, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года."Таким образом, перенос срока позволит внести авансовый платеж, учитывая реальные финансовые показатели за первый квартал", - говорится в документе.Правительство РФ на месяц продлило компаниям срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал - до 28 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Платеж будет рассчитываться на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. По предварительным оценкам правительства, благодаря этому предприятиям удастся сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220323/fns-1779565503.html
https://ria.ru/20220322/biznes-1779537105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
ФНС: срок авансового платежа по налогу на прибыль переносится на месяц