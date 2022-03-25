https://ria.ru/20220325/fns-1780174705.html

ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022

ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:56

2022-03-25T21:56

2022-03-25T21:56

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается прежним, а срок платежа переносится на месяц, говорится в сообщении ведомства.ФНС опубликовала и направила в территориальные налоговые органы письмо с разъяснениями, в котором уточняется, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года."Таким образом, перенос срока позволит внести авансовый платеж, учитывая реальные финансовые показатели за первый квартал", - говорится в документе.Правительство РФ на месяц продлило компаниям срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал - до 28 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Платеж будет рассчитываться на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. По предварительным оценкам правительства, благодаря этому предприятиям удастся сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220323/fns-1779565503.html

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россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)