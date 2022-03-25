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ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022
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ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль - РИА Новости, 25.03.2022
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:56
2022-03-25T21:56
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается прежним, а срок платежа переносится на месяц, говорится в сообщении ведомства.ФНС опубликовала и направила в территориальные налоговые органы письмо с разъяснениями, в котором уточняется, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года."Таким образом, перенос срока позволит внести авансовый платеж, учитывая реальные финансовые показатели за первый квартал", - говорится в документе.Правительство РФ на месяц продлило компаниям срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал - до 28 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Платеж будет рассчитываться на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. По предварительным оценкам правительства, благодаря этому предприятиям удастся сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
21:56 25.03.2022
 
ФНС разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

ФНС: срок авансового платежа по налогу на прибыль переносится на месяц

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральная налоговая служба
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила новый порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль: порядок заполнения деклараций остается прежним, а срок платежа переносится на месяц, говорится в сообщении ведомства.
ФНС опубликовала и направила в территориальные налоговые органы письмо с разъяснениями, в котором уточняется, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года.
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ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ
"Таким образом, перенос срока позволит внести авансовый платеж, учитывая реальные финансовые показатели за первый квартал", - говорится в документе.
Правительство РФ на месяц продлило компаниям срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал - до 28 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Платеж будет рассчитываться на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. По предварительным оценкам правительства, благодаря этому предприятиям удастся сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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