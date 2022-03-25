https://ria.ru/20220325/flag-1780042434.html

Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах

Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах - РИА Новости, 25.03.2022

Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах

Помощник президента РФ Владимир Мединский говорит о воспевании флага России в школах как один из руководителей РВИО, это не связано с официальной позицией,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:04

2022-03-25T13:04

2022-03-25T13:06

владимир мединский

общество

россия

дмитрий песков

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорит о воспевании флага России в школах как один из руководителей РВИО, это не связано с официальной позицией, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США."Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией, наверное, так к этому надо относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Мединского воспевать в школах государственные символы.

https://ria.ru/20220324/medinskiy-1779803336.html

россия

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Кирилл Волков

владимир мединский, общество, россия, дмитрий песков, российское военно-историческое общество (рвио)