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Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах - РИА Новости, 25.03.2022
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Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах
Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах - РИА Новости, 25.03.2022
Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах
Помощник президента РФ Владимир Мединский говорит о воспевании флага России в школах как один из руководителей РВИО, это не связано с официальной позицией,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:04
2022-03-25T13:06
владимир мединский
общество
россия
дмитрий песков
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорит о воспевании флага России в школах как один из руководителей РВИО, это не связано с официальной позицией, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США."Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией, наверное, так к этому надо относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Мединского воспевать в школах государственные символы.
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владимир мединский, общество, россия, дмитрий песков, российское военно-историческое общество (рвио)
13:04 25.03.2022 (обновлено: 13:06 25.03.2022)
 
Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах

Пресс-секретарь Песков назвал идею Мединского воспевать флаг в школах его личной позицией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПредставители молодежных общественных организаций развернули государственный флаг России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией у Выставочного зала Боевой славы в Краснодаре
Представители молодежных общественных организаций развернули государственный флаг России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией у Выставочного зала Боевой славы в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Представители молодежных общественных организаций развернули государственный флаг России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией у Выставочного зала Боевой славы в Краснодаре
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорит о воспевании флага России в школах как один из руководителей РВИО, это не связано с официальной позицией, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США.
"Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией, наверное, так к этому надо относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Мединского воспевать в школах государственные символы.
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 10:43
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Владимир МединскийОбществоРоссияДмитрий ПесковРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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