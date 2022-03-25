13:04 25.03.2022 (обновлено: 13:06 25.03.2022)
Песков прокомментировал идею Мединского воспевать флаг в школах
Пресс-секретарь Песков назвал идею Мединского воспевать флаг в школах его личной позицией
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПредставители молодежных общественных организаций развернули государственный флаг России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией у Выставочного зала Боевой славы в Краснодаре
Представители молодежных общественных организаций развернули государственный флаг России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией у Выставочного зала Боевой славы в Краснодаре
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский говорит о воспевании флага России в школах как один из руководителей РВИО, это не связано с официальной позицией, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США.
"Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего Военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией, наверное, так к этому надо относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Мединского воспевать в школах государственные символы.