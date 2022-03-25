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Филиппины открываются для привитых от COVID-19 туристов
Филиппины открываются для привитых от COVID-19 туристов - РИА Новости, 25.03.2022
Филиппины открываются для привитых от COVID-19 туристов
Пассажиры, полностью вакцинированные от COVID-19, с 1 апреля смогут прибывать на Филиппины без специального разрешения, сообщила в пятницу газета "Манила... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:59
2022-03-25T15:59
2022-03-25T16:01
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пассажиры, полностью вакцинированные от COVID-19, с 1 апреля смогут прибывать на Филиппины без специального разрешения, сообщила в пятницу газета "Манила таймс".По ее данным, заместитель официального представителя президентской администрации Филиппин Крис Аблан пояснил, что новые правила, одобренные накануне, предусматривают предъявление иностранцами только справки о прививке от коронавируса.Детям до 12 лет не требуется справок, но они должны следовать вместе с полностью привитыми от COVID-19 родителями.Иностранцы, по словам Аблана, должны подтвердить также отрицательный результат теста, сделанного в течение 48 часов до отбытия на Филиппины, или предъявить лабораторные анализы на антитела (не старше 24 часов).В марте прошлого года Филиппины одобрили российскую двухкомпонентную вакцину "Спутник V", а "Спутник Лайт" получил зеленый свет в августе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, коронавирус covid-19, филиппины, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
15:59 25.03.2022 (обновлено: 16:01 25.03.2022)
Филиппины открываются для привитых от COVID-19 туристов
Филиппины с 1 апреля пустят в страну привитых от COVID-19 иностранцев
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пассажиры, полностью вакцинированные от COVID-19, с 1 апреля смогут прибывать на Филиппины без специального разрешения, сообщила в пятницу газета "Манила таймс".
По ее данным, заместитель официального представителя президентской администрации Филиппин Крис Аблан пояснил, что новые правила, одобренные накануне, предусматривают предъявление иностранцами только справки о прививке от коронавируса.
Детям до 12 лет не требуется справок, но они должны следовать вместе с полностью привитыми от COVID-19 родителями.
Иностранцы, по словам Аблана, должны подтвердить также отрицательный результат теста, сделанного в течение 48 часов до отбытия на Филиппины, или предъявить лабораторные анализы на антитела (не старше 24 часов).
В марте прошлого года Филиппины одобрили российскую двухкомпонентную вакцину "Спутник V", а "Спутник Лайт" получил зеленый свет в августе.