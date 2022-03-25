https://ria.ru/20220325/fas-1780039854.html
ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае
ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.03.2022
ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:55
2022-03-25T12:55
2022-03-25T13:09
санкции в отношении россии
экономика
признание днр и лнр в россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в картельном сговоре, сообщила ФАС.Основанием для возбуждения дела стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами. Объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет, таким образом, в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар, пояснила служба.Так, в марте Павловский сахарный завод и "Сахарный комбинат Тихорецкий" одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,3 рубля за килограмм. В то же время "себестоимость сахара не менялась" и составляла 28,66 рубля за килограмм, подсчитало ведомство.Ранее в пятницу ФАС также возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, подозревая их в отгрузке товара по "завышенным" ценам. А накануне то же было сделано в отношении крупных ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" - из-за "недопоставок" сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.
https://ria.ru/20220325/tseny-1779973095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, признание днр и лнр в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
12:55 25.03.2022 (обновлено: 13:09 25.03.2022)
ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае
ФАС возбудила антимонопольное дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в картельном сговоре, сообщила
ФАС.
"Краснодарское УФАС возбудило в отношении заводов антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы", - говорится в сообщении.
Основанием для возбуждения дела стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами. Объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет, таким образом, в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар, пояснила служба.
Так, в марте Павловский сахарный завод и "Сахарный комбинат Тихорецкий" одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,3 рубля за килограмм. В то же время "себестоимость сахара не менялась" и составляла 28,66 рубля за килограмм, подсчитало ведомство.
Ранее в пятницу ФАС также возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, подозревая их в отгрузке товара по "завышенным" ценам. А накануне то же было сделано в отношении крупных ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" - из-за "недопоставок" сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.