https://ria.ru/20220325/fas-1780039854.html

ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае

ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.03.2022

ФАС возбудила дело против двух сахарных заводов в Краснодарском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:55

2022-03-25T12:55

2022-03-25T13:09

санкции в отношении россии

экономика

признание днр и лнр в россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в картельном сговоре, сообщила ФАС.Основанием для возбуждения дела стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами. Объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет, таким образом, в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар, пояснила служба.Так, в марте Павловский сахарный завод и "Сахарный комбинат Тихорецкий" одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,3 рубля за килограмм. В то же время "себестоимость сахара не менялась" и составляла 28,66 рубля за килограмм, подсчитало ведомство.Ранее в пятницу ФАС также возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, подозревая их в отгрузке товара по "завышенным" ценам. А накануне то же было сделано в отношении крупных ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" - из-за "недопоставок" сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

https://ria.ru/20220325/tseny-1779973095.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, экономика, признание днр и лнр в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)