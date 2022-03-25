12:55 25.03.2022 (обновлено: 13:01 25.03.2022)
В Киеве предложили ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском
Мининфраструктуры Украины предложило ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд Москва - Берлин - Париж у перрона Белорусского вокзала Москвы
Поезд Москва - Берлин - Париж у перрона Белорусского вокзала Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины предложило ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Белоруссией.
"Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь… Полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы", - говорится в сообщении ведомства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Кроме того, мининфраструктуры Украины предлагает запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Российскую Федерацию и Белоруссию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская