Рейтинг@Mail.ru
В Киеве предложили ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/evrosoyuz-1780040049.html
В Киеве предложили ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском
В Киеве предложили ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском - РИА Новости, 25.03.2022
В Киеве предложили ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском
Министерство инфраструктуры Украины предложило ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:55
2022-03-25T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
белоруссия
украина
евросоюз
министерство инфраструктуры украины
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151079/87/1510798787_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_74951b963a9777d5fd4c1a7e4f789a23.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины предложило ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Белоруссией."Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь… Полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы", - говорится в сообщении ведомства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Кроме того, мининфраструктуры Украины предлагает запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Российскую Федерацию и Белоруссию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220325/fond-1779978991.html
https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151079/87/1510798787_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_af93470ae9b866562ad355801dd0e5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, украина, евросоюз, министерство инфраструктуры украины, санкции в отношении россии
12:55 25.03.2022 (обновлено: 13:01 25.03.2022)
 
В Киеве предложили ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском

Мининфраструктуры Украины предложило ЕС закрыть транспортное сообщение с Москвой и Минском

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд Москва - Берлин - Париж у перрона Белорусского вокзала Москвы
Поезд Москва - Берлин - Париж у перрона Белорусского вокзала Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поезд Москва - Берлин - Париж у перрона Белорусского вокзала Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины предложило ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Белоруссией.
"Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь… Полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы", - говорится в сообщении ведомства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Кроме того, мининфраструктуры Украины предлагает запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Российскую Федерацию и Белоруссию.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
05:45
Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:05
Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияБелоруссияУкраинаЕвросоюзМинистерство инфраструктуры УкраиныСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала