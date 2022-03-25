https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html

Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию

Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию - РИА Новости, 25.03.2022

Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию

Европейцы негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости жертвы, которую они должны принести в случае отказа от российского газа. Свое... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:20

2022-03-25T18:20

2022-03-25T21:07

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джо байден

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейцы негативно оценили заявление президента США Джо Байдена о необходимости жертвы, которую они должны принести в случае отказа от российского газа. Свое негодование они выразили в комментариях в Twitter.Накануне на пресс-конференции в Брюсселе Байден признал, что последствия возможного ограничения на поставки российского газа, негативно отразятся на странах Европы. Это высокая цена, но она "обязательна", заявил американский лидер.Американский журналист и автор подкастов Карл Чжа опубликовал в Twitter отрывок из выступления главы Белого дома с подписью: "Отказ от российского газа навредит Европе, но это та цена, которую Байден готов заплатить". Пост набрал несколько сотен комментариев."Он не только готов к тому, чтобы ЕС заплатил эту цену, но и рассчитывает на это", — написал один из пользователей в ответ."Американский СПГ не заменит российский газ, а постоянное увеличение стоимости энергии потопит экономику. Лидерам стран ЕС придется покупать газ за рубли", — добавил комментатор."Полагаю, угрозы обанкротить и уморить голодом всех своих торговых партнеров — это часть американского плана", — добавил с иронией пользователь Twitter."А Байден будет продавать американский газ ЕС по более низкой цене? Или США просто хотят заработать?" — заключил подписчик.В Европе в последнее время все громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан призывают понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.Владимир Путин 23 марта объявил, что Москва переходит на рубли в расчетах за газ, поставленный в недружественные страны. Президент подчеркнул, что объемы и цены, зафиксированные в контрактах, сохраняются.Это решение стало ответом на новый раунд антироссийских санкций, которые ввели после начала специальной военной операции Москвы по демилитаризации Украины. Так, Запад в том числе заблокировал доступ к части золотовалютных резервов, по словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идет о 300 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

https://ria.ru/20220325/anderson-1780085093.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, украина, россия, джо байден