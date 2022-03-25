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На Украине заявили об эвакуации более трех тысяч человек в четверг

На Украине заявили об эвакуации более трех тысяч человек в четверг - РИА Новости, 25.03.2022

На Украине заявили об эвакуации более трех тысяч человек в четверг

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в четверг работали все семь согласованных гуманитарных коридоров. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:57

2022-03-25T01:57

2022-03-25T01:57

в мире

владимир путин

россия

запорожье

вооруженные силы рф

украина

москва

ирина верещук

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в четверг работали все семь согласованных гуманитарных коридоров.Верещук отметила, что из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте эвакуировались 2717 жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

запорожье

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, запорожье, вооруженные силы рф, украина, москва, ирина верещук