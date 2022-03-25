https://ria.ru/20220325/es-1780051305.html
Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС
Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС - РИА Новости, 25.03.2022
Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС
Лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие пять-десять лет, которая получила название... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:30
2022-03-25T13:30
2022-03-25T15:20
в мире
евросоюз
жозеп боррель
европа
украина
нато
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие пять-десять лет, которая получила название "Стратегический компас", сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее на этой неделе документ согласовали министры иностранных дел Евросоюза.В предисловии к нему говорится, что конфликт на Украине, геополитические изменения в мире "ставят под вопрос способность ЕС отстаивать свое видение и защищать свои интересы"."Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения", — указано в тексте.В нем также подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.Страны также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой армии.Кроме того, из документа следует, что более сильная Европа не означает снижение роли НАТО и трансатлантического сотрудничества, а будет дополнять альянс, который остается основой коллективной обороны для его членов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, европа, украина, нато, признание днр и лнр в россии
13:30 25.03.2022 (обновлено: 15:20 25.03.2022)
Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС
Лидеры Евросоюза одобрили первую оборонную программу "Стратегический компас"
БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие пять-десять лет, которая получила название "Стратегический компас", сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы одобрили "Стратегический компас", который будет нашим проводником к более сильной оборонной политике и укрепит наши оборонные способности", — написал он.
Ранее на этой неделе документ согласовали министры иностранных дел Евросоюза
.
В предисловии к нему говорится, что конфликт на Украине
, геополитические изменения в мире "ставят под вопрос способность ЕС отстаивать свое видение и защищать свои интересы".
"Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения", — указано в тексте.
В нем также подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.
Страны также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
, речь не идет о создании единой армии.
"Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов", — сообщил Боррель, под руководством которого разрабатывалась концепция.
Кроме того, из документа следует, что более сильная Европа
не означает снижение роли НАТО и трансатлантического сотрудничества, а будет дополнять альянс, который остается основой коллективной обороны для его членов.