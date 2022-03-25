https://ria.ru/20220325/es-1780051305.html

Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС

Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС - РИА Новости, 25.03.2022

Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС

Лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие пять-десять лет, которая получила название... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:30

2022-03-25T13:30

2022-03-25T15:20

в мире

евросоюз

жозеп боррель

европа

украина

нато

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие пять-десять лет, которая получила название "Стратегический компас", сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее на этой неделе документ согласовали министры иностранных дел Евросоюза.В предисловии к нему говорится, что конфликт на Украине, геополитические изменения в мире "ставят под вопрос способность ЕС отстаивать свое видение и защищать свои интересы"."Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения", — указано в тексте.В нем также подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.Страны также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой армии.Кроме того, из документа следует, что более сильная Европа не означает снижение роли НАТО и трансатлантического сотрудничества, а будет дополнять альянс, который остается основой коллективной обороны для его членов.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779985396.html

https://ria.ru/20220325/fond-1779978991.html

европа

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, евросоюз, жозеп боррель, европа, украина, нато, признание днр и лнр в россии