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Эрмитаж доказал, что участник кражи экспонатов задолжал музею 6,7 миллиона - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/ermitazh-1780072572.html
Эрмитаж доказал, что участник кражи экспонатов задолжал музею 6,7 миллиона
Эрмитаж доказал, что участник кражи экспонатов задолжал музею 6,7 миллиона - РИА Новости, 25.03.2022
Эрмитаж доказал, что участник кражи экспонатов задолжал музею 6,7 миллиона
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в пятницу по иску Эрмитажа включил около 6,7 миллиона рублей долга в реестр требований кредиторов Николая... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:09
2022-03-25T19:32
культура
новости культуры
санкт-петербург
музеи
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в пятницу по иску Эрмитажа включил около 6,7 миллиона рублей долга в реестр требований кредиторов Николая Завадского. Он был осужден по делу о краже музейных экспонатов в 2006 году, следует из материалов дела о банкротстве Завадского."Информация о принятом судебном акте — удовлетворить заявление", — сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".Завадский в апреле 2021 года обратился в арбитраж Петербурга с заявлением о собственном банкротстве. В конце июня в отношении него введена процедура реализации имущества. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 27 апреля.Летом 2006 года во время внутримузейной проверки была выявлена пропажа из русского отдела Эрмитажа 221 экспоната, из которых к осени 2009 года (более свежих данных нет) было найдено свыше 30. Во время проверки скончалась одна из хранительниц музея Лариса Завадская.Позднее ее муж Николай, не работавший в Эрмитаже, предстал перед судом по обвинению в краже 77 экспонатов из числа пропавших. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск в пользу Эрмитажа в размере более 7,3 миллиона рублей.Выплатил ли он что-то из этой суммы или же что-то из возвращенных экспонатов пошло в зачет, не уточняется, но сейчас Эрмитаж оценивает долг в 6,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220324/lenkom-1779852252.html
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новости культуры, санкт-петербург, музеи, государственный эрмитаж
18:09 25.03.2022 (обновлено: 19:32 25.03.2022)
 
Эрмитаж доказал, что участник кражи экспонатов задолжал музею 6,7 миллиона

Эрмитаж требует через суд у участника кражи экспонатов 6,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители Эрмитажа
Посетители Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в пятницу по иску Эрмитажа включил около 6,7 миллиона рублей долга в реестр требований кредиторов Николая Завадского. Он был осужден по делу о краже музейных экспонатов в 2006 году, следует из материалов дела о банкротстве Завадского.
"Информация о принятом судебном акте — удовлетворить заявление", — сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Завадский в апреле 2021 года обратился в арбитраж Петербурга с заявлением о собственном банкротстве. В конце июня в отношении него введена процедура реализации имущества. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 27 апреля.
Летом 2006 года во время внутримузейной проверки была выявлена пропажа из русского отдела Эрмитажа 221 экспоната, из которых к осени 2009 года (более свежих данных нет) было найдено свыше 30. Во время проверки скончалась одна из хранительниц музея Лариса Завадская.
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Позднее ее муж Николай, не работавший в Эрмитаже, предстал перед судом по обвинению в краже 77 экспонатов из числа пропавших. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск в пользу Эрмитажа в размере более 7,3 миллиона рублей.
Выплатил ли он что-то из этой суммы или же что-то из возвращенных экспонатов пошло в зачет, не уточняется, но сейчас Эрмитаж оценивает долг в 6,7 миллиона рублей.
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