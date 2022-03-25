Посол Украины попросил прервать поставки энергоносителей из России в ЕС
Посол Украины Мельник попросил на месяц прервать поставки энергоносителей из России в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев разочарован тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на энергоносители из России, а также призвал ввести мораторий на такие поставки на один или два месяца.
"Мы благодарны за то, что думают о введении дальнейших санкций, но в то же время мой президент и правительство разочарованы, что по вопросу эмбарго на энергоносители из России, газа, нефти и угля, совсем нет движения вперед", - сказал дипломат в эфире телеканала ZDF.
По словам дипломата, эмбарго стало бы "самым сильным оружием", а правительство Германии в этом вопросе "жало на тормоза". "Многие рассматривают данный шаг как предательство украинского народа", - сказал Мельник.
По его мнению, можно было бы ввести мораторий на поставки "по меньшей мере на месяц или два месяца". "Я думаю, что все иное стало бы действительно пощечиной Украине", - считает посол.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в пятницу заявил, что Германия за последний месяц снизила зависимость от поставок энергоносителей из РФ, в том числе в нефти доля российских поставок снизилась до 25% а с 35%, а к лету доля снизится вдвое. Накануне Хабек, выступая в немецком бундестаге, также говорил, что Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, и он поблагодарил немецкие компании, которые уже сейчас участвуют в том, чтобы "пошагово реализовать эмбарго".
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.