https://ria.ru/20220325/energonositeli-1780057736.html

Посол Украины попросил прервать поставки энергоносителей из России в ЕС

Посол Украины попросил прервать поставки энергоносителей из России в ЕС - РИА Новости, 25.03.2022

Посол Украины попросил прервать поставки энергоносителей из России в ЕС

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев разочарован тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на энергоносители из России, а также... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:58

2022-03-25T13:58

2022-03-25T13:58

природный газ

нефть

россия

украина

евросоюз

в мире

экономика

европа

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев разочарован тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на энергоносители из России, а также призвал ввести мораторий на такие поставки на один или два месяца."Мы благодарны за то, что думают о введении дальнейших санкций, но в то же время мой президент и правительство разочарованы, что по вопросу эмбарго на энергоносители из России, газа, нефти и угля, совсем нет движения вперед", - сказал дипломат в эфире телеканала ZDF.По словам дипломата, эмбарго стало бы "самым сильным оружием", а правительство Германии в этом вопросе "жало на тормоза". "Многие рассматривают данный шаг как предательство украинского народа", - сказал Мельник.По его мнению, можно было бы ввести мораторий на поставки "по меньшей мере на месяц или два месяца". "Я думаю, что все иное стало бы действительно пощечиной Украине", - считает посол.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в пятницу заявил, что Германия за последний месяц снизила зависимость от поставок энергоносителей из РФ, в том числе в нефти доля российских поставок снизилась до 25% а с 35%, а к лету доля снизится вдвое. Накануне Хабек, выступая в немецком бундестаге, также говорил, что Германия все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг вперед к этой задаче уже сделан, и он поблагодарил немецкие компании, которые уже сейчас участвуют в том, чтобы "пошагово реализовать эмбарго".Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780048760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, нефть, россия, украина, евросоюз, в мире, экономика, европа