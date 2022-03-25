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Премьер Греции заявил, что ЕС пришел к соглашению по проблеме энергетики - РИА Новости, 25.03.2022
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Премьер Греции заявил, что ЕС пришел к соглашению по проблеме энергетики
Премьер Греции заявил, что ЕС пришел к соглашению по проблеме энергетики - РИА Новости, 25.03.2022
Премьер Греции заявил, что ЕС пришел к соглашению по проблеме энергетики
Премьер Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что саммит ЕС пришел к соглашению по энергетике. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:14
2022-03-25T23:14
в мире
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
греция
россия
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АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что саммит ЕС пришел к соглашению по энергетике."Только что завершился длительный саммит Евросоюза, достаточно трудное обсуждение было сегодня по большой проблеме энергетики. Оно завершилось, к счастью, успешно, с общим соглашением по тексту", - сказал Мицотакис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммитов НАТО и ЕС. Его выступление транслирует греческое общественное телевидение ERT."По проблемам энергетики были достаточно трудные обсуждения. Мы пришли на Европейский совет без общего мнения, как мы должны ответить на этот феномен – взрывного роста цен на природный газ. Но нам удалось достичь согласия. Мы призвали Еврокомиссию изучить цены на газ, есть взаимопонимание и понимание, как работает рынок газа, как идет спекуляция. Мы потребовали от председателя Еврокомиссии переговорить со всеми ведущими игроками рынка и предложить решения как можно скорее", - отметил Мицотакис.По его словам, среди них верхняя планка цены на газ.Мицотакис уточнил, что обсуждалось влияние газа на цену электроэнергии. "Еврокомиссия пообещала, что до мая представит предложения по закупке электроэнергии в Европе и о том, как исправить искажения в чрезвычайно высокой цене природного газа", - сообщил он. По его словам, никто не ожидал, что цена на газ будет на таком уровне. Мицотакис добавил, что "с большим удовлетворением" были выслушаны сообщения председателя ЕК, что обсуждается долгосрочная поставка газа США и производителями СПГ.Премьер сказал также, что принятые против России санкции "были чрезвычайно жесткими и уже имеют последствия для российской экономики". Но важно, чтобы санкции выполняли все, включая всех членов НАТО, подчеркнул он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html
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в мире, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, греция, россия
23:14 25.03.2022
 
Премьер Греции заявил, что ЕС пришел к соглашению по проблеме энергетики

Премьер Греции Мицотакис заявил, что ЕС пришел к соглашению по проблеме энергетики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
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АФИНЫ, 25 мар - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что саммит ЕС пришел к соглашению по энергетике.
"Только что завершился длительный саммит Евросоюза, достаточно трудное обсуждение было сегодня по большой проблеме энергетики. Оно завершилось, к счастью, успешно, с общим соглашением по тексту", - сказал Мицотакис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммитов НАТО и ЕС. Его выступление транслирует греческое общественное телевидение ERT.
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"По проблемам энергетики были достаточно трудные обсуждения. Мы пришли на Европейский совет без общего мнения, как мы должны ответить на этот феномен – взрывного роста цен на природный газ. Но нам удалось достичь согласия. Мы призвали Еврокомиссию изучить цены на газ, есть взаимопонимание и понимание, как работает рынок газа, как идет спекуляция. Мы потребовали от председателя Еврокомиссии переговорить со всеми ведущими игроками рынка и предложить решения как можно скорее", - отметил Мицотакис.
По его словам, среди них верхняя планка цены на газ.
Мицотакис уточнил, что обсуждалось влияние газа на цену электроэнергии. "Еврокомиссия пообещала, что до мая представит предложения по закупке электроэнергии в Европе и о том, как исправить искажения в чрезвычайно высокой цене природного газа", - сообщил он. По его словам, никто не ожидал, что цена на газ будет на таком уровне. Мицотакис добавил, что "с большим удовлетворением" были выслушаны сообщения председателя ЕК, что обсуждается долгосрочная поставка газа США и производителями СПГ.
Премьер сказал также, что принятые против России санкции "были чрезвычайно жесткими и уже имеют последствия для российской экономики". Но важно, чтобы санкции выполняли все, включая всех членов НАТО, подчеркнул он.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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