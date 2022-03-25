https://ria.ru/20220325/elektrichka-1779997377.html
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет - РИА Новости, 25.03.2022
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет
Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:10
2022-03-25T10:10
2022-03-25T10:10
общество
россия
госдума рф
ржд
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_0:172:1600:1072_1920x0_80_0_0_77d55e1e7be1cbe4454e31506ddc4e81.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет. Согласно пояснительной записке, которую приводит пресс-служба, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются."В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.Парламентарии подчеркнули, что инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. В "Единой России" также уточнили, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.Ранее законопроект поддержало Министерство транспорта и РЖД.
https://ria.ru/20211025/proezd-1756079284.html
https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_171:0:1600:1072_1920x0_80_0_0_8aefdad097a83b01eaac3b6ed1f9436d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, ржд, единая россия
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет
ЕР внесла в Госдуму проект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов.
"Единая Россия
" внесла в Госдуму
законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет. Согласно пояснительной записке, которую приводит пресс-служба, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.
"В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.
Парламентарии подчеркнули, что инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России
, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. В "Единой России" также уточнили, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Ранее законопроект поддержало Министерство транспорта и РЖД
.