https://ria.ru/20220325/elektrichka-1779997377.html

В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет - РИА Новости, 25.03.2022

В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:10

2022-03-25T10:10

2022-03-25T10:10

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет. Согласно пояснительной записке, которую приводит пресс-служба, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются."В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.Парламентарии подчеркнули, что инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. В "Единой России" также уточнили, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.Ранее законопроект поддержало Министерство транспорта и РЖД.

https://ria.ru/20211025/proezd-1756079284.html

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, ржд, единая россия