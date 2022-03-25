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В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет - РИА Новости, 25.03.2022
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В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет - РИА Новости, 25.03.2022
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет
Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:10
2022-03-25T10:10
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет. Согласно пояснительной записке, которую приводит пресс-служба, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются."В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.Парламентарии подчеркнули, что инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. В "Единой России" также уточнили, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.Ранее законопроект поддержало Министерство транспорта и РЖД.
https://ria.ru/20211025/proezd-1756079284.html
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общество, россия, госдума рф, ржд, единая россия
10:10 25.03.2022
 
В ГД внесли проект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

ЕР внесла в Госдуму проект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПоезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД
Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, сообщила пресс-служба единороссов.
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет. Согласно пояснительной записке, которую приводит пресс-служба, частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Также уточняется, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставляются.
"В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом", - указано в сопроводительных материалах к документу.
Парламентарии подчеркнули, что инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. В "Единой России" также уточнили, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Ранее законопроект поддержало Министерство транспорта и РЖД.
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