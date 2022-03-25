https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780067262.html
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян - РИА Новости, 25.03.2022
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян
Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:23
2022-03-25T14:23
2022-03-25T14:48
санкции в отношении россии
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме."По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы", - сказал Мишустин.Он отметил, что в первую очередь речь идет о задачах нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально-значимой продукции.
https://ria.ru/20220325/bayden-1779991588.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_2614592d8179decf90619f7cb16b3288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, общество, экономика
14:23 25.03.2022 (обновлено: 14:48 25.03.2022)
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян
Мишустин: правительство запустит более эффективные механизмы поддержки россиян
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.
"По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в первую очередь речь идет о задачах нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально-значимой продукции.