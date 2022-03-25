https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780067262.html

Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян

Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян - РИА Новости, 25.03.2022

Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян

Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:23

2022-03-25T14:23

2022-03-25T14:48

санкции в отношении россии

общество

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме."По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы", - сказал Мишустин.Он отметил, что в первую очередь речь идет о задачах нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально-значимой продукции.

https://ria.ru/20220325/bayden-1779991588.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, общество, экономика