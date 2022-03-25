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Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян - РИА Новости, 25.03.2022
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Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян - РИА Новости, 25.03.2022
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян
Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:23
2022-03-25T14:48
санкции в отношении россии
общество
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме."По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы", - сказал Мишустин.Он отметил, что в первую очередь речь идет о задачах нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально-значимой продукции.
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санкции в отношении россии, общество, экономика
14:23 25.03.2022 (обновлено: 14:48 25.03.2022)
 
Правительство запустит новые механизмы поддержки россиян

Мишустин: правительство запустит более эффективные механизмы поддержки россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит более эффективные механизмы поддержки граждан, а также примет меры, чтобы помочь предприятиям преодолеть сегодняшние проблемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.
"По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в первую очередь речь идет о задачах нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально-значимой продукции.
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