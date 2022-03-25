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Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
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Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией
Германия, Австрия, Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:49
2022-03-25T12:58
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Германия, Австрия, Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС."К сожалению, крупные государства, в особенности Германия, но также и другие крупные государства и некоторые малые, как Австрия или Венгрия, более сдержанны. Они воздерживаются от далеко идущих выводов, от далеко идущих выводов, таких, чтобы как можно быстрее, здесь и сейчас, разорвать торговлю с Россией", - сказал Моравецкий.При этом премьер Польши не скрывает, что Польша находится в авангарде сторонников разрыва торговых отношений между ЕС и Россией. "Важно как можно быстрее заблокировать поступление новых средств, новых денег в Россию. Поэтому Польша здесь очень сильно подчеркивает необходимость ограничения торговли углеводородами с Россией. Я думаю, что в этом наш голос был самый сильный", - сказал он
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Мадина Моргоева
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:49 25.03.2022 (обновлено: 12:58 25.03.2022)
 
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией

Моравецкий: Германия, Австрия и Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией

© REUTERS / Pool / John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Pool / John Thys
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Германия, Австрия, Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
"К сожалению, крупные государства, в особенности Германия, но также и другие крупные государства и некоторые малые, как Австрия или Венгрия, более сдержанны. Они воздерживаются от далеко идущих выводов, от далеко идущих выводов, таких, чтобы как можно быстрее, здесь и сейчас, разорвать торговлю с Россией", - сказал Моравецкий.
При этом премьер Польши не скрывает, что Польша находится в авангарде сторонников разрыва торговых отношений между ЕС и Россией. "Важно как можно быстрее заблокировать поступление новых средств, новых денег в Россию. Поэтому Польша здесь очень сильно подчеркивает необходимость ограничения торговли углеводородами с Россией. Я думаю, что в этом наш голос был самый сильный", - сказал он
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