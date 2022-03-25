https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780038797.html
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией
Германия, Австрия, Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:49
2022-03-25T12:49
2022-03-25T12:58
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Германия, Австрия, Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС."К сожалению, крупные государства, в особенности Германия, но также и другие крупные государства и некоторые малые, как Австрия или Венгрия, более сдержанны. Они воздерживаются от далеко идущих выводов, от далеко идущих выводов, таких, чтобы как можно быстрее, здесь и сейчас, разорвать торговлю с Россией", - сказал Моравецкий.При этом премьер Польши не скрывает, что Польша находится в авангарде сторонников разрыва торговых отношений между ЕС и Россией. "Важно как можно быстрее заблокировать поступление новых средств, новых денег в Россию. Поэтому Польша здесь очень сильно подчеркивает необходимость ограничения торговли углеводородами с Россией. Я думаю, что в этом наш голос был самый сильный", - сказал он
https://ria.ru/20220325/polsha-1780027609.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:49 25.03.2022 (обновлено: 12:58 25.03.2022)
Моравецкий: ФРГ и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией
Моравецкий: Германия, Австрия и Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией