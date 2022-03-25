Ожившие мумии: где увидеть 3D-реконструкции древних египтян

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Культура Древнего Египта интересна не только исследователям. Красоту и величие загадочных памятников архитектуры воспевали древнегреческие философы. После походов на север Африки Наполеона в европейских странах, а следом и в России началась настоящая египтомания. Уникальное собрание предметов погребального культа древнейшей цивилизации, в том числе десять мумий, представлены на выставке в ГМИИ имени Пушкина. Перед этим объекты исследовали специалисты НИЦ "Курчатовский институт". О результатах работы и раритетных экспонатах — в материале РИА новости.История коллекцииОснова музейной коллекции древнеегипетских ценностей ГМИИ имени Пушкина — собрание исследователя Владимира Голенищева. Сын купца, он с юности был богат и полностью посвятил себя изучению истории Древнего Египта, а также созданию музея. Ученый прекрасно владел арабским языком, что позволяло свободно общаться с жителями долины Нила и находить там уникальные артефакты. С 1879-го Голенищев 30 лет регулярно ездил в Африку, где встречался с ведущими исследователями. Он сам организовал и оплатил несколько научных экспедиций. К концу первого десятилетия XX века Средне-Уральское золотопромышленное акционерное общество — основной источник дохода семьи — разорилось. Голенищев был вынужден продать коллекцию государству и уехать из страны. К 1908-му, когда это произошло, собрание его Египетского музеума на улице Моховой в Санкт-Петербурге насчитывало около шести тысяч единиц. Раритеты передали недавно открывшемуся Музею изящных искусств, хотя претендовал на них и Эрмитаж, где долгие годы работал Владимир Голенищев. На выставке "Искусство бессмертия" в ГМИИ имени Пушкина представлено около 400 предметов, большинство из которых принадлежало русскому исследователю.Ожившие мумииСостояние экспонатов поражает: большинство статуэток, саркофагов, украшений, в том числе золотых, предметов бытовой утвари, которые помещали в гробницы, сохранились в первозданном виде. На гипсовых и картонажных (сделанных из бинтов) масках — лица, нарисованные две тысячи лет назад. Большинство объектов датируется рубежом старой и новой эры. Все это оригинальные вещи, попавшие в выставочные залы после атрибуции специалистами Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Масштабная работа велась с 2017-го по 2020-й.Впервые публика увидит полное собрание так называемых фаюмских портретов, созданных под греко-римским влиянием и использовавшихся в Египте вместо масок при погребении. Дощечки с изображением лиц назвали по месту первой крупной находки в Фаюмском оазисе в 1887-м. Подобные есть в Британском музее, в Лувре и Метрополитен-музее в Нью-Йорке.Все представленное на выставке так или иначе связано с погребальным культом. Тематически экспозицию разделили на три части. Процесс мумификации — это сами мумии и элементы их декора. Потом ритуал оплакивания и гробницы. И мультимедийная часть — цифровые материалы, отражающие исследования Курчатовского института. Завораживающие 3D-реконструкции древних египтян созданы с помощью ученых.Послания древних египтянВитрины с мумиями — их на выставке десять — особенно привлекают посетителей. Филигранно забинтованные тела выглядят завораживающе и пугающе — это останки обычных людей, о жизни которых теперь многое известно.Например, специалисты Курчатовского института выяснили, что большинство этих египтян прожили не более 35 лет, но две женщины перешагнули шестидесятилетний рубеж. И все они были небольшого роста — чуть выше 160 сантиметров. В то время процесс мумификации упростился, поэтому его могли позволить себе уже не только представители привилегированного класса. Исследованные мужчины и женщины, как выяснилось, вели довольно активный образ жизни, некоторые занимались ручным трудом. Почти у всех были те или иные патологии позвоночника и стоматологические проблемы.Специалисты Пушкинского музея также выполнили отдельное исследование маленького глиняного саркофага с детской мумией. Оказалось, что гроб — подделка XIX века, а ребенок — один из древнейших образцов мумифицированных человеческих останков, относящийся к IV тысячелетию до нашей эры.После наполеоновских походов в начале XIX века мода на египетскую культуру охватила весь мир. Заполучить что-то из наследия жителей долины Нила желал каждый, кто мог себе это позволить. А потому на рынке появилось много подделок — в частности, саркофаги, никак не связанные с теми, кого в них помещали. С древних времен арабские торговцы измельчали фрагменты мумифицированных тел, считая, что порошок обладает целительными свойствами, и так называемым мумиё лечили многие болезни. Люди платили немалые деньги за сеансы аутопсии — публичного вскрытия мумий.Египтомания обернулась массовым грабежом гробниц, корабли вывозили мумии сотнями. Французский ученый Жан-Франсуа Шампольон, который считается основателем египтологии, призвал прекратить эту варварскую практику. Благодаря ему начала формироваться коллекция в Лувре. Практически одновременно создавались египетские собрания и в России.С Шампольоном связано открытие, перевернувшее представления об истории Египта. Двести лет назад ему удалось найти ключ к расшифровке письменности древнейшей цивилизации. В этом году в ГМИИ имени Пушкина планируется еще одна выставка, посвященная североафриканскому государству, — она расскажет о литературных памятниках.
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Алина Кравцова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
3D–реконструкция облика египтян
3D-реконструкция облика египтян на выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия" в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Культура Древнего Египта интересна не только исследователям. Красоту и величие загадочных памятников архитектуры воспевали древнегреческие философы. После походов на север Африки Наполеона в европейских странах, а следом и в России началась настоящая египтомания. Уникальное собрание предметов погребального культа древнейшей цивилизации, в том числе десять мумий, представлены на выставке в ГМИИ имени Пушкина. Перед этим объекты исследовали специалисты НИЦ "Курчатовский институт". О результатах работы и раритетных экспонатах — в материале РИА новости.
История коллекции
Основа музейной коллекции древнеегипетских ценностей ГМИИ имени Пушкина — собрание исследователя Владимира Голенищева. Сын купца, он с юности был богат и полностью посвятил себя изучению истории Древнего Египта, а также созданию музея.
Ученый прекрасно владел арабским языком, что позволяло свободно общаться с жителями долины Нила и находить там уникальные артефакты. С 1879-го Голенищев 30 лет регулярно ездил в Африку, где встречался с ведущими исследователями. Он сам организовал и оплатил несколько научных экспедиций.
Посетители на выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия"
К концу первого десятилетия XX века Средне-Уральское золотопромышленное акционерное общество — основной источник дохода семьи — разорилось. Голенищев был вынужден продать коллекцию государству и уехать из страны. К 1908-му, когда это произошло, собрание его Египетского музеума на улице Моховой в Санкт-Петербурге насчитывало около шести тысяч единиц. Раритеты передали недавно открывшемуся Музею изящных искусств, хотя претендовал на них и Эрмитаж, где долгие годы работал Владимир Голенищев. На выставке "Искусство бессмертия" в ГМИИ имени Пушкина представлено около 400 предметов, большинство из которых принадлежало русскому исследователю.
Ожившие мумии
Состояние экспонатов поражает: большинство статуэток, саркофагов, украшений, в том числе золотых, предметов бытовой утвари, которые помещали в гробницы, сохранились в первозданном виде. На гипсовых и картонажных (сделанных из бинтов) масках — лица, нарисованные две тысячи лет назад. Большинство объектов датируется рубежом старой и новой эры. Все это оригинальные вещи, попавшие в выставочные залы после атрибуции специалистами Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Масштабная работа велась с 2017-го по 2020-й.
Впервые публика увидит полное собрание так называемых фаюмских портретов, созданных под греко-римским влиянием и использовавшихся в Египте вместо масок при погребении. Дощечки с изображением лиц назвали по месту первой крупной находки в Фаюмском оазисе в 1887-м. Подобные есть в Британском музее, в Лувре и Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Все представленное на выставке так или иначе связано с погребальным культом. Тематически экспозицию разделили на три части. Процесс мумификации — это сами мумии и элементы их декора. Потом ритуал оплакивания и гробницы. И мультимедийная часть — цифровые материалы, отражающие исследования Курчатовского института. Завораживающие 3D-реконструкции древних египтян созданы с помощью ученых.
"Посмотрите на саркофаг — это же потрясающе красиво! — говорит куратор выставки, заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ Ольга Васильева. — Многие древние народы верили в загробную жизнь, клали в могилы предметы быта, оружие, украшения. Но египтяне создали систему верований, мифологию, основанную на культе бога Осириса — владыки загробного мира, разработали ритуал, который не просто сохранял тело, а обеспечивал переход из одного мира в другой. Они пытались достичь бессмертия способами, воспринимаемыми сегодня как искусство, поэтому и выставка называется "Искусство бессмертия".
Витрины с мумиями — их на выставке десять — особенно привлекают посетителей. Филигранно забинтованные тела выглядят завораживающе и пугающе — это останки обычных людей, о жизни которых теперь многое известно.
Например, специалисты Курчатовского института выяснили, что большинство этих египтян прожили не более 35 лет, но две женщины перешагнули шестидесятилетний рубеж. И все они были небольшого роста — чуть выше 160 сантиметров. В то время процесс мумификации упростился, поэтому его могли позволить себе уже не только представители привилегированного класса. Исследованные мужчины и женщины, как выяснилось, вели довольно активный образ жизни, некоторые занимались ручным трудом. Почти у всех были те или иные патологии позвоночника и стоматологические проблемы.
"Такого комплексного исследования древнеегипетских мумий у нас никогда не проводили, — поясняет заместитель директора по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Екатерина Яцишина. — Отправной точкой стала рентгеновская компьютерная томография. Вместе с медиками, антропологами и даже криминалистами мы определили точные антропологические характеристики, патологии и повреждения. Очень важным был и генетический анализ мумий — первый в российской науке. Принадлежность к средиземноморскому антропологическому типу подтвердилась. Также впервые в отечественной науке удалось исследовать ДНК мумий на заболевания, в итоге выделили патогены сыпного тифа и газовой гангрены".
Специалисты Пушкинского музея также выполнили отдельное исследование маленького глиняного саркофага с детской мумией. Оказалось, что гроб — подделка XIX века, а ребенок — один из древнейших образцов мумифицированных человеческих останков, относящийся к IV тысячелетию до нашей эры.
Саркофаг с ребенком на выставке "Мумии Египта. Искусство бессмертия" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Саркофаг с ребенком на выставке "Мумии Египта. Искусство бессмертия" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
После наполеоновских походов в начале XIX века мода на египетскую культуру охватила весь мир. Заполучить что-то из наследия жителей долины Нила желал каждый, кто мог себе это позволить. А потому на рынке появилось много подделок — в частности, саркофаги, никак не связанные с теми, кого в них помещали.
С древних времен арабские торговцы измельчали фрагменты мумифицированных тел, считая, что порошок обладает целительными свойствами, и так называемым мумиё лечили многие болезни. Люди платили немалые деньги за сеансы аутопсии — публичного вскрытия мумий.
Саркофаг на выставке "Мумии Египта. Искусство бессмертия" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Саркофаг на выставке "Мумии Египта. Искусство бессмертия" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Египтомания обернулась массовым грабежом гробниц, корабли вывозили мумии сотнями. Французский ученый Жан-Франсуа Шампольон, который считается основателем египтологии, призвал прекратить эту варварскую практику. Благодаря ему начала формироваться коллекция в Лувре. Практически одновременно создавались египетские собрания и в России.
С Шампольоном связано открытие, перевернувшее представления об истории Египта. Двести лет назад ему удалось найти ключ к расшифровке письменности древнейшей цивилизации. В этом году в ГМИИ имени Пушкина планируется еще одна выставка, посвященная североафриканскому государству, — она расскажет о литературных памятниках.
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