06:45 25.03.2022 (обновлено: 10:18 25.03.2022)
В ДТП в Томской области пострадали семь человек
В ДТП с выездом на "встречку" в Томской области пострадали семь человек
© Фото : УМВД России по Томской областиДТП на 181 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево в Молчановском районе Томской области
© Фото : УМВД России по Томской области
НОВОСИБИРСК, 25 мар — РИА Новости. Семь человек пострадали в Томской области в дорожной аварии, где на встречной полосе столкнулись иномарки Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55, сообщает в пятницу УМВД по Томской области.
По данным полиции, ДТП произошло рано утром в пятницу на 181 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево в Молчановском районе.
© Фото : УМВД России по Томской областиДТП на 181 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево в Молчановском районе Томской области
© Фото : УМВД России по Томской области
ДТП на 181 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево в Молчановском районе Томской области
"Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle 1992 года рождения, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai ix55, двигавшемся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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