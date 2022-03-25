https://ria.ru/20220325/dtp-1779981208.html

В ДТП в Томской области пострадали семь человек

В ДТП в Томской области пострадали семь человек - РИА Новости, 25.03.2022

В ДТП в Томской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали в Томской области в дорожной аварии, где на встречной полосе столкнулись иномарки Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55, сообщает в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T06:45

2022-03-25T06:45

2022-03-25T10:18

происшествия

молчановский район

дтп

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 25 мар — РИА Новости. Семь человек пострадали в Томской области в дорожной аварии, где на встречной полосе столкнулись иномарки Volkswagen Caravelle и Hyundai ix55, сообщает в пятницу УМВД по Томской области.По данным полиции, ДТП произошло рано утром в пятницу на 181 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево в Молчановском районе.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220324/dtp-1779774640.html

молчановский район

новосибирск

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, молчановский район, дтп, новосибирск