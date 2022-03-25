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X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около" - РИА Новости, 25.03.2022
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X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около"
X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около" - РИА Новости, 25.03.2022
X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около"
X5 Group для совершенствования операционной модели бизнеса приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:55
2022-03-25T10:55
экономика
технологии
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. X5 Group для совершенствования операционной модели бизнеса приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера."В целях совершенствования экономически эффективной операционной модели бизнеса мы решили сосредоточиться на экспресс-доставке из торговых сетей под управлением Х5 и развитии системы объединенных дарксторов. Приложение "Около" останавливает свою работу, однако сервисы доставки по-прежнему доступны в приложении "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Много Лосося", - отметила компания.Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что сервис прекратил свою работу. При запуске приложения появляется объявление: "Спасибо, что были с Около! Мы закрываемся, скачайте приложения наших партнеров и продолжайте заказывать все, что вы любите".X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
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экономика, технологии, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)
10:55 25.03.2022
 
X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около"

X5 Group приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки еды "Около"

© РИА Новости / Владимир АстапковичБургер
Бургер - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бургер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. X5 Group для совершенствования операционной модели бизнеса приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
"В целях совершенствования экономически эффективной операционной модели бизнеса мы решили сосредоточиться на экспресс-доставке из торговых сетей под управлением Х5 и развитии системы объединенных дарксторов. Приложение "Около" останавливает свою работу, однако сервисы доставки по-прежнему доступны в приложении "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Много Лосося", - отметила компания.
Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что сервис прекратил свою работу. При запуске приложения появляется объявление: "Спасибо, что были с Около! Мы закрываемся, скачайте приложения наших партнеров и продолжайте заказывать все, что вы любите".
X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
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ЭкономикаТехнологииX5 Retail GroupПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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