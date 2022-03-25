https://ria.ru/20220325/dostavka-1780009725.html

X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около"

X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около" - РИА Новости, 25.03.2022

X5 Group закроет сервис экспресс-доставки еды "Около"

X5 Group для совершенствования операционной модели бизнеса приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:55

2022-03-25T10:55

2022-03-25T10:55

экономика

технологии

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. X5 Group для совершенствования операционной модели бизнеса приняла решение о закрытии сервиса экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера."В целях совершенствования экономически эффективной операционной модели бизнеса мы решили сосредоточиться на экспресс-доставке из торговых сетей под управлением Х5 и развитии системы объединенных дарксторов. Приложение "Около" останавливает свою работу, однако сервисы доставки по-прежнему доступны в приложении "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Много Лосося", - отметила компания.Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что сервис прекратил свою работу. При запуске приложения появляется объявление: "Спасибо, что были с Около! Мы закрываемся, скачайте приложения наших партнеров и продолжайте заказывать все, что вы любите".X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

https://ria.ru/20220309/amazon-1777375275.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)