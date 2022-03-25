https://ria.ru/20220325/donetsk-1780137082.html
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка - РИА Новости, 25.03.2022
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка
Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:00
2022-03-25T18:00
2022-03-25T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской."Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка", - сказал Рудской на брифинге.
https://ria.ru/20220318/dnr-1778852687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка
Подразделения России и ДНР совместно освобождают населенные пункты западнее Донецка