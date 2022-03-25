https://ria.ru/20220325/donetsk-1780137082.html

Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка

Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка - РИА Новости, 25.03.2022

Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка

Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:00

2022-03-25T18:00

2022-03-25T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской."Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка", - сказал Рудской на брифинге.

https://ria.ru/20220318/dnr-1778852687.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр