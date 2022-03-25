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Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/donetsk-1780137082.html
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка - РИА Новости, 25.03.2022
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка
Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:00
2022-03-25T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской."Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка", - сказал Рудской на брифинге.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:00 25.03.2022
 
Россия и ДНР освобождают населенные пункты западнее Донецка

Подразделения России и ДНР совместно освобождают населенные пункты западнее Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Донецк
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Подразделения ВС РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.
"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка", - сказал Рудской на брифинге.
Танк Т-64 народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре
 
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