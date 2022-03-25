https://ria.ru/20220325/donetsk-1780020212.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 11.15 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:34

2022-03-25T11:34

2022-03-25T11:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы рф

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика