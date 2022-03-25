https://ria.ru/20220325/donetsk-1780013231.html

Детский сад и школа повреждены в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Детский сад и школа повреждены в Донецке при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

Детский сад и школа повреждены в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Здания детского сада и школы получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной республике, сообщил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:09

2022-03-25T11:09

2022-03-25T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы рф

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Здания детского сада и школы получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка в Донецкой народной республике, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."В результате вчерашнего обстрела Петровского района повреждения получили здания школы и детского сада", - сообщил Кулемзин в Telegram.Как сообщается, в здании школы предположительно находится неразорвавшийся снаряд.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

донецкая народная республика

петровский район

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика