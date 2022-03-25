https://ria.ru/20220325/donetsk-1779993527.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.03.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:47

2022-03-25T09:47

2022-03-25T09:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы рф

сцкк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a46f47397fb31ea1663463582edb049.jpg

ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что Донецк утром в пятницу подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три боеприпаса калибром 122 миллиметра."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1999 года рождения... в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

донецкая народная республика

петровский район

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы рф, сцкк, россия, луганская народная республика