16:20 25.03.2022 (обновлено: 16:30 25.03.2022)
ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны
Минобороны: ЛНР освободила 93 процента территории, ДНР — 54, ведутся бои за Мариуполь
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила 93% территории республики, Донецкой народной республики 53%, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь", - сказал Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.