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ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/donbass-1780103561.html
ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны
ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны
Народная милиция Луганской народной республики освободила 93% территории республики, Донецкой народной республики 53%, сообщил в пятницу на брифинге в Москве... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:20
2022-03-25T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила 93% территории республики, Донецкой народной республики 53%, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:20 25.03.2022 (обновлено: 16:30 25.03.2022)
 
ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны

Минобороны: ЛНР освободила 93 процента территории, ДНР — 54, ведутся бои за Мариуполь

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила 93% территории республики, Донецкой народной республики 53%, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь", - сказал Рудской.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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