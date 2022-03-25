https://ria.ru/20220325/donbass-1780103561.html

ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны

ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022

ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны

Народная милиция Луганской народной республики освободила 93% территории республики, Донецкой народной республики 53%, сообщил в пятницу на брифинге в Москве... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:20

2022-03-25T16:20

2022-03-25T16:30

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики освободила 93% территории республики, Донецкой народной республики 53%, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

https://ria.ru/20220322/lnr-1779419579.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр