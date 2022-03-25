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Украинские военные готовились к городским боям при наступлении на Донбасс - РИА Новости, 25.03.2022
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Украинские военные готовились к городским боям при наступлении на Донбасс
Украинские военные готовились к городским боям при наступлении на Донбасс - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские военные готовились к городским боям при наступлении на Донбасс
Украинские войска готовились к уличным боям в Донбассе, изучая тактику действий как в обороне, так и в наступлении, следует из документов, найденных... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:23
2022-03-25T15:43
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовились к уличным боям в Донбассе, изучая тактику действий как в обороне, так и в наступлении, следует из документов, найденных корреспондентом РИА Новости в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области.Журналист нашел тайник на на месте недавних боев тайник с документами младшего сержанта украинских войск Бориса Казаряна. Помимо сертификата о прохождении курсов с участием британских инструкторов найден план проведения теоретического занятия с личным составом по тактической подготовке боев в городских условиях.Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что такие схемы могут свидетельствовать о том, что украинские военные планировали прорыв в Донецк."То, что их готовили заранее именно к городским боям, — это да. Это продиктовано самой обстановкой на Донбассе и той огромной агломерацией, которую из себя, по сути, представляет Донбасс. Соответственно, такая подготовка идет в обе стороны: она может идти как с точки зрения обороны — бой в городе, так и с точки зрения наступления — тоже бой в городе", — сказал он РИА Новости.По его словам, эти доказательства подтверждают, что украинские войска были хорошо обучены."И то, и другое одинаково применимо и к наступлению стратегическому, например, к попытке прорваться в Донецк, и к обороне, которую мы сегодня видим в том же самом Мариуполе. Все это говорит о том, что их хорошо готовили. О том, что их готовили к войне по-настоящему", - сказал эксперт.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Волноваху удалось освободить двумя неделями ранее.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
15:23 25.03.2022 (обновлено: 15:43 25.03.2022)
 
Украинские военные готовились к городским боям при наступлении на Донбасс

Украинские военные готовились к боям в городских условиях при наступлении на Донбасс

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовились к уличным боям в Донбассе, изучая тактику действий как в обороне, так и в наступлении, следует из документов, найденных корреспондентом РИА Новости в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области.
Журналист нашел тайник на на месте недавних боев тайник с документами младшего сержанта украинских войск Бориса Казаряна. Помимо сертификата о прохождении курсов с участием британских инструкторов найден план проведения теоретического занятия с личным составом по тактической подготовке боев в городских условиях.
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Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что такие схемы могут свидетельствовать о том, что украинские военные планировали прорыв в Донецк.
"То, что их готовили заранее именно к городским боям, — это да. Это продиктовано самой обстановкой на Донбассе и той огромной агломерацией, которую из себя, по сути, представляет Донбасс. Соответственно, такая подготовка идет в обе стороны: она может идти как с точки зрения обороны — бой в городе, так и с точки зрения наступления — тоже бой в городе", — сказал он РИА Новости.
По его словам, эти доказательства подтверждают, что украинские войска были хорошо обучены.
"И то, и другое одинаково применимо и к наступлению стратегическому, например, к попытке прорваться в Донецк, и к обороне, которую мы сегодня видим в том же самом Мариуполе. Все это говорит о том, что их хорошо готовили. О том, что их готовили к войне по-настоящему", - сказал эксперт.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Волноваху удалось освободить двумя неделями ранее.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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