Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт
Аналитик Огуз: трон доллара как мировой валюты рушится, переход на рубли выгоден Турции
Денежные купюры США
АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе, считает турецкий аналитик Шереф Огуз.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
"Санкции против России, которые вышли на первый план со спецоперацией на Украине, ускоряют переход к альтернативным денежным системам. Если будет требование рубля для торговли российским газом, это условие может быть введено для всех, а не только для недружественных стран, в будущем. Фактически все страны в будущем; Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится", - пишет аналитик в своей колонке в газете Dünya.
"Мы в выгоде. В прошлом у нас были своповые соглашения с Россией, мы перешли на использование местной валюты, отличной от доллара и евро, для расчетов. Такое развитие событий может увеличить объем торговли между Россией и Турцией до 50 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе и до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе. В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы "газ-рубль", подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай", - отметил аналитик.