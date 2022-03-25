https://ria.ru/20220325/dollar-1779990115.html

Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт

Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2022

Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт

Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:25

2022-03-25T09:25

2022-03-25T09:25

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

анкара

сша

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе, считает турецкий аналитик Шереф Огуз.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.По его словам, переход на местную валюту в торговых отношениях России и Турции выгоден Анкаре."Мы в выгоде. В прошлом у нас были своповые соглашения с Россией, мы перешли на использование местной валюты, отличной от доллара и евро, для расчетов. Такое развитие событий может увеличить объем торговли между Россией и Турцией до 50 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе и до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе. В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы "газ-рубль", подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html

россия

анкара

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, анкара, сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии