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Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2022
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Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт
Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2022
Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт
Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:25
2022-03-25T09:25
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
анкара
сша
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе, считает турецкий аналитик Шереф Огуз.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.По его словам, переход на местную валюту в торговых отношениях России и Турции выгоден Анкаре."Мы в выгоде. В прошлом у нас были своповые соглашения с Россией, мы перешли на использование местной валюты, отличной от доллара и евро, для расчетов. Такое развитие событий может увеличить объем торговли между Россией и Турцией до 50 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе и до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе. В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы "газ-рубль", подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай", - отметил аналитик.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, анкара, сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
09:25 25.03.2022
 
Трон доллара как мировой валюты рушится, считает эксперт

Аналитик Огуз: трон доллара как мировой валюты рушится, переход на рубли выгоден Турции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе, считает турецкий аналитик Шереф Огуз.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
"Санкции против России, которые вышли на первый план со спецоперацией на Украине, ускоряют переход к альтернативным денежным системам. Если будет требование рубля для торговли российским газом, это условие может быть введено для всех, а не только для недружественных стран, в будущем. Фактически все страны в будущем; Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится", - пишет аналитик в своей колонке в газете Dünya.
По его словам, переход на местную валюту в торговых отношениях России и Турции выгоден Анкаре.
"Мы в выгоде. В прошлом у нас были своповые соглашения с Россией, мы перешли на использование местной валюты, отличной от доллара и евро, для расчетов. Такое развитие событий может увеличить объем торговли между Россией и Турцией до 50 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе и до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе. В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы "газ-рубль", подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай", - отметил аналитик.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияАнкараСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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