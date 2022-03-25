https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара" - РИА Новости, 25.03.2022
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
Невзирая на риторику о том, что доллару вот-вот найдут замену, до настоящей дедолларизации очень и очень далеко. Тем не менее начало ей положено, рассказал... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:15
2022-03-25T03:15
2022-03-25T09:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Невзирая на риторику о том, что доллару вот-вот найдут замену, до настоящей дедолларизации очень и очень далеко. Тем не менее начало ей положено, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Прорабатывающиеся сейчас пути ухода от доллара — это не поиск его замены, а прощупывание альтернативных каналов, которые дополнят расчеты в американской валюте, добавил Сосновский.Отказ России от платежей за газ в долларах и евро — первый значимый шаг в этом направлении. Эта мера скорее коснется евро, чем доллара, уверен эксперт.
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экономика, россия, сша, китай, рубль, доллар, юань, бкс мир инвестиций, григорий сосновский
03:15 25.03.2022 (обновлено: 09:16 25.03.2022)
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
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