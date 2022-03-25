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Названа точка отсчета конца "эпохи доллара" - РИА Новости, 25.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара" - РИА Новости, 25.03.2022
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
Невзирая на риторику о том, что доллару вот-вот найдут замену, до настоящей дедолларизации очень и очень далеко. Тем не менее начало ей положено, рассказал... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:15
2022-03-25T09:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
китай
рубль
доллар
юань
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Невзирая на риторику о том, что доллару вот-вот найдут замену, до настоящей дедолларизации очень и очень далеко. Тем не менее начало ей положено, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Прорабатывающиеся сейчас пути ухода от доллара — это не поиск его замены, а прощупывание альтернативных каналов, которые дополнят расчеты в американской валюте, добавил Сосновский.Отказ России от платежей за газ в долларах и евро — первый значимый шаг в этом направлении. Эта мера скорее коснется евро, чем доллара, уверен эксперт.
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экономика, россия, сша, китай, рубль, доллар, юань, бкс мир инвестиций, григорий сосновский
03:15 25.03.2022 (обновлено: 09:16 25.03.2022)
 
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"

Финансист Сосновский: заморозка активов России в США не пройдет бесследно для других стран

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Невзирая на риторику о том, что доллару вот-вот найдут замену, до настоящей дедолларизации очень и очень далеко. Тем не менее начало ей положено, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

"Доллар США сейчас по сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США", — пояснил он.

Прорабатывающиеся сейчас пути ухода от доллара — это не поиск его замены, а прощупывание альтернативных каналов, которые дополнят расчеты в американской валюте, добавил Сосновский.
Отказ России от платежей за газ в долларах и евро — первый значимый шаг в этом направлении. Эта мера скорее коснется евро, чем доллара, уверен эксперт.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАКитайРубльДолларЮаньБКС Мир инвестицийГригорий Сосновский
 
 
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