https://ria.ru/20220325/dokumenty-1780137481.html
Украина отменила соглашение с Россией о признании документов об образовании
Украина отменила соглашение с Россией о признании документов об образовании - РИА Новости, 25.03.2022
Украина отменила соглашение с Россией о признании документов об образовании
Кабмин Украины денонсировал соглашения с Россией в области образования и науки, в том числе о взаимном признании документов об образовании и ученых званий. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:01
2022-03-25T18:01
2022-03-25T18:01
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Кабмин Украины денонсировал соглашения с Россией в области образования и науки, в том числе о взаимном признании документов об образовании и ученых званий."Кабинет министров Украины принял постановление "о денонсации соглашений в области образования и науки с Российской Федерацией", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.Таким образом, прекращается действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, а также соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/voditel-1779832724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина отменила соглашение с Россией о признании документов об образовании
Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании