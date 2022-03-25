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В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен
В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.03.2022
В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен
Боевые действия в Донецкой народной республике с 18 по 25 марта привели к гибели 232 сотрудников силовых структур и 36 гражданских, следует из данных,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:16
2022-03-25T17:16
2022-03-25T17:25
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Боевые действия в Донецкой народной республике с 18 по 25 марта привели к гибели 232 сотрудников силовых структур и 36 гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом республики Дарьей Морозовой.Среди пострадавших за неделю - 871 сотрудник силовых структур и 230 гражданских.Также, согласно предоставленным омбудсменом данным, украинская сторона удерживает 94 человека, а 321 человек в ДНР числится пропавшим без вести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780118101.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
17:16 25.03.2022 (обновлено: 17:25 25.03.2022)
В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен
Омбудсмен: в ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, Украина удерживает 94 человека