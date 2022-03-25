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В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.03.2022
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В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен
В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.03.2022
В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен
Боевые действия в Донецкой народной республике с 18 по 25 марта привели к гибели 232 сотрудников силовых структур и 36 гражданских, следует из данных,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:16
2022-03-25T17:25
в мире
украина
днр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Боевые действия в Донецкой народной республике с 18 по 25 марта привели к гибели 232 сотрудников силовых структур и 36 гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом республики Дарьей Морозовой.Среди пострадавших за неделю - 871 сотрудник силовых структур и 230 гражданских.Также, согласно предоставленным омбудсменом данным, украинская сторона удерживает 94 человека, а 321 человек в ДНР числится пропавшим без вести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780118101.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
17:16 25.03.2022 (обновлено: 17:25 25.03.2022)
 
В ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, заявила омбудсмен

Омбудсмен: в ДНР 321 человек числится пропавшим без вести, Украина удерживает 94 человека

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя ждут автобус, на котором они поедут в пункт временного размещения в поселок Никольское
Беженцы из Мариуполя ждут автобус, на котором они поедут в пункт временного размещения в поселок Никольское - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя ждут автобус, на котором они поедут в пункт временного размещения в поселок Никольское
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Боевые действия в Донецкой народной республике с 18 по 25 марта привели к гибели 232 сотрудников силовых структур и 36 гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом республики Дарьей Морозовой.
Среди пострадавших за неделю - 871 сотрудник силовых структур и 230 гражданских.
Также, согласно предоставленным омбудсменом данным, украинская сторона удерживает 94 человека, а 321 человек в ДНР числится пропавшим без вести.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 16:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Под контролем сил ДНР и ЛНР находятся более 270 населенных пунктов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреУкраинаДНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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