https://ria.ru/20220325/dnr-1780078393.html

Силы ДНР установили полный контроль над 132 населенными пунктами

Силы ДНР установили полный контроль над 132 населенными пунктами - РИА Новости, 25.03.2022

Силы ДНР установили полный контроль над 132 населенными пунктами

Силы ДНР освободили и установили полный контроль над 132 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:04

2022-03-25T15:04

2022-03-25T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Силы ДНР освободили и установили полный контроль над 132 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 25 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 132 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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