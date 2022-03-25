https://ria.ru/20220325/dnr-1780035097.html

Украинские войска за 20 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 20 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска за 20 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска с 11.50 по 12.10 обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 60 ракет из БМ-21 "Град", сообщает... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:34

2022-03-25T12:34

2022-03-25T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с 11.50 по 12.10 обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 60 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 - н.п. Красногоровка – н.п. Михайловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 12.05 - н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 - н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка: выпущено 7 гранат из СПГ, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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