https://ria.ru/20220325/dnr-1780019228.html

В ДНР за 36 дней погибли 63 мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за 36 дней погибли 63 мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

В ДНР за 36 дней погибли 63 мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

Более 60 мирных жителей погибло в Донецкой народной республики с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, 508 получили ранения, сообщает... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:31

2022-03-25T11:31

2022-03-25T11:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 60 мирных жителей погибло в Донецкой народной республики с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск, 508 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 36 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погибли 63 мирных жителя, за прошлые сутки погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 508 мирных жителей... в том числе 37 детей. За прошедшие сутки ранены 36 человек", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В представительстве сообщили, что с 17 февраля украинские войска выпустили по ДНР 16 321 боеприпас, в том числе 21 ракету "Точка-У" и 12 89 ракет РСЗО "Град". По данным представительства, за этот же период 1641 жилая постройка и 435 объектов инфраструктуры получили повреждения из-за обстрелов со стороны войск Украины. Среди них 26 медицинских учреждений, 59 образовательных учреждений, 90 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 238 объекта электро-, водо- и газоснабжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия