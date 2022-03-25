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Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке - РИА Новости, 25.03.2022
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Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке
Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке - РИА Новости, 25.03.2022
Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений - лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:35
2022-03-25T14:35
экономика
россия
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений - лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке."Когда приходят люди и размышляют, как можно сегодня сильно заработать и прочее, я вот все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативным. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке", - сказал банкир в интервью РБК ТВ.По его словам, вариантами вложений могут стать рублевые вклады, накопительные счета, акции российских экспортеров и золото."Но вообще-то в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счете в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал", - добавил Костин.
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экономика, россия, андрей костин (банкир)
14:35 25.03.2022
 
Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке

Глава ВТБ Костин посоветовал поберечь деньги и инвестировать в более спокойной обстановке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений - лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке.
"Когда приходят люди и размышляют, как можно сегодня сильно заработать и прочее, я вот все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативным. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке", - сказал банкир в интервью РБК ТВ.
По его словам, вариантами вложений могут стать рублевые вклады, накопительные счета, акции российских экспортеров и золото.
"Но вообще-то в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счете в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал", - добавил Костин.
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ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)
 
 
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