Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке
Глава ВТБ Костин посоветовал поберечь деньги и инвестировать в более спокойной обстановке
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений - лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке.
"Когда приходят люди и размышляют, как можно сегодня сильно заработать и прочее, я вот все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативным. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке", - сказал банкир в интервью РБК ТВ.
По его словам, вариантами вложений могут стать рублевые вклады, накопительные счета, акции российских экспортеров и золото.
"Но вообще-то в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счете в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал", - добавил Костин.
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