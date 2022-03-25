https://ria.ru/20220325/dengi-1780071007.html

Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке

Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке - РИА Новости, 25.03.2022

Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений - лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:35

2022-03-25T14:35

2022-03-25T14:35

экономика

россия

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений - лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке."Когда приходят люди и размышляют, как можно сегодня сильно заработать и прочее, я вот все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативным. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке", - сказал банкир в интервью РБК ТВ.По его словам, вариантами вложений могут стать рублевые вклады, накопительные счета, акции российских экспортеров и золото."Но вообще-то в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счете в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал", - добавил Костин.

https://ria.ru/20220323/dengi-1779669797.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей костин (банкир)