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Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления - РИА Новости, 25.03.2022
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Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления - РИА Новости, 25.03.2022
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:51
2022-03-25T12:51
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Атмосферное давление в Москве и области понизится почти на 20 миллиметров ртутного столба в ночь с пятницы на субботу", - сказал он.Вильфанд отметил, что также регион ожидает изменение циркуляции воздушных масс в атмосфере.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
12:51 25.03.2022
 
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о резком понижении атмосферного давления

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Атмосферное давление в Москве и области понизится почти на 20 миллиметров ртутного столба в ночь с пятницы на субботу", - сказал он.
Вильфанд отметил, что также регион ожидает изменение циркуляции воздушных масс в атмосфере.
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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