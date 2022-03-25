https://ria.ru/20220325/davlenie-1780039157.html

Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления - РИА Новости, 25.03.2022

Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:51

2022-03-25T12:51

2022-03-25T12:51

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Атмосферное давление в Москве и области понизится почти на 20 миллиметров ртутного столба в ночь с пятницы на субботу", - сказал он.Вильфанд отметил, что также регион ожидает изменение циркуляции воздушных масс в атмосфере.

https://ria.ru/20220323/armageddon-1779613206.html

москва

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр