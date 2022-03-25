https://ria.ru/20220325/davlenie-1780039157.html
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления - РИА Новости, 25.03.2022
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:51
2022-03-25T12:51
2022-03-25T12:51
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье понизится на 20 миллиметров ртутного столбы к субботе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Атмосферное давление в Москве и области понизится почти на 20 миллиметров ртутного столба в ночь с пятницы на субботу", - сказал он.Вильфанд отметил, что также регион ожидает изменение циркуляции воздушных масс в атмосфере.
https://ria.ru/20220323/armageddon-1779613206.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о резком понижении атмосферного давления