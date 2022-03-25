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Действия Запада только еще сильнее консолидируют россиян, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022
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Действия Запада только еще сильнее консолидируют россиян, заявил Медведев
Действия Запада только еще сильнее консолидируют россиян, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022
Действия Запада только еще сильнее консолидируют россиян, заявил Медведев
Своими ограничениями Запад пытается настроить россиян против власти, но, напротив, происходит консолидация, и в этом слабое место "дурацких санкций", заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:09
2022-03-25T09:13
в мире
россия
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Своими ограничениями Запад пытается настроить россиян против власти, но, напротив, происходит консолидация, и в этом слабое место "дурацких санкций", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Запад не понимает, как его давление влияет на людей, подчеркнул он."Но мне кажется, что люди, которые эти решения генерируют, они абсолютно не понимают нашей ментальности, они не понимают мироощущения русского человека в широком смысле этого слова. Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества", — считает Медведев.По его словам, Запад пытается влиять не просто на предпринимателей, а на отрасли экономики, которые стоят за этим крупным бизнесом — а это сотни тысяч, миллионы россиян.Слабое место ограничительных мер, по мнению Медведева, — их обратный эффект."Вот это, мне кажется, они абсолютно не способны уяснить, как не способны были уяснить и 70 лет назад, и 100 лет назад, и в период различного рода вооруженных кампаний, которые проводились в том числе против нашей страны: что такого рода ограничения, лишения — они только сплачивают людей, консолидируют людей, а не разобщают. И в этом их основной просчет, в этом слабое место этих дурацких санкций", — заключил зампред Совбеза.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972827.html
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в мире, россия, москва, дмитрий медведев
07:09 25.03.2022 (обновлено: 09:13 25.03.2022)
 
Действия Запада только еще сильнее консолидируют россиян, заявил Медведев

Замглавы Совбеза Медведев счел санкции Запада не разобщающими россиян, а консолидирующими

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Своими ограничениями Запад пытается настроить россиян против власти, но, напротив, происходит консолидация, и в этом слабое место "дурацких санкций", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"По сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти", — сказал собеседник агентства.

Запад не понимает, как его давление влияет на людей, подчеркнул он.
"Но мне кажется, что люди, которые эти решения генерируют, они абсолютно не понимают нашей ментальности, они не понимают мироощущения русского человека в широком смысле этого слова. Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества", — считает Медведев.
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По его словам, Запад пытается влиять не просто на предпринимателей, а на отрасли экономики, которые стоят за этим крупным бизнесом — а это сотни тысяч, миллионы россиян.

"Даже те, кто в какой-то ситуации был обижен или считал, что мало внимания уделяют или какие-то решения неправильные принимаются, в этой ситуации он говорит: "Ну да, да, наверное, в чем-то ошибались. Но в целом в этой ситуации я буду стоять за государство. Я буду проводником государственного курса", — отметил зампред Совбеза.

Слабое место ограничительных мер, по мнению Медведева, — их обратный эффект.
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"Вот это, мне кажется, они абсолютно не способны уяснить, как не способны были уяснить и 70 лет назад, и 100 лет назад, и в период различного рода вооруженных кампаний, которые проводились в том числе против нашей страны: что такого рода ограничения, лишения — они только сплачивают людей, консолидируют людей, а не разобщают. И в этом их основной просчет, в этом слабое место этих дурацких санкций", — заключил зампред Совбеза.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
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