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Путин освободил Чубайса от должности представителя президента - РИА Новости, 25.03.2022
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Путин освободил Чубайса от должности представителя президента
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента - РИА Новости, 25.03.2022
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:33
2022-03-25T15:37
анатолий чубайс
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
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анатолий чубайс, политика, владимир путин, россия
15:33 25.03.2022 (обновлено: 15:37 25.03.2022)
 
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента

Президент Путин указом освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ.
"Освободить Чубайса Анатолия Борисовича от обязанностей специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
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