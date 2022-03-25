https://ria.ru/20220325/chubays-1780085614.html
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента - РИА Новости, 25.03.2022
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:33
2022-03-25T15:33
2022-03-25T15:37
анатолий чубайс
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20220324/chubays-1779841893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий чубайс, политика, владимир путин, россия
15:33 25.03.2022 (обновлено: 15:37 25.03.2022)
Путин освободил Чубайса от должности представителя президента
Президент Путин указом освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя