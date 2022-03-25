https://ria.ru/20220325/chubays-1780085614.html

Путин освободил Чубайса от должности представителя президента

Путин освободил Чубайса от должности представителя президента - РИА Новости, 25.03.2022

Путин освободил Чубайса от должности представителя президента

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:33

2022-03-25T15:33

2022-03-25T15:37

анатолий чубайс

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента РФ.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220324/chubays-1779841893.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анатолий чубайс, политика, владимир путин, россия