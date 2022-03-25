https://ria.ru/20220325/bunty-1779972674.html

Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты

Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 25.03.2022

Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:27

2022-03-25T02:27

2022-03-25T09:05

в мире

всемирная торговая организация (вто)

нгози оконджо-ивеала

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

лондон

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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки среди голодающих людей в бедных странах.Она отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона."Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем", — добавила глава организации.Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75 процентов стран-членов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, на его финансирование направят около триллиона рублей.Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220324/makron-1779950565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, всемирная торговая организация (вто), нгози оконджо-ивеала, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон