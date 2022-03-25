02:27 25.03.2022 (обновлено: 09:05 25.03.2022)
Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты
Глава ВТО Оконджо-Ивеала: рост глобальных цен на продукты может привести к голодным бунтам
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки среди голодающих людей в бедных странах.
"Влияние (ситуации вокруг Украины. — Прим. ред.) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", — заявила Оконджо-Ивеала.
Она отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.
"Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем", — добавила глава организации.
Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.
Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75 процентов стран-членов.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, на его финансирование направят около триллиона рублей.
Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.