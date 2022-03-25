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Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 25.03.2022
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Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты
Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 25.03.2022
Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты
Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:27
2022-03-25T09:05
в мире
всемирная торговая организация (вто)
нгози оконджо-ивеала
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
лондон
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки среди голодающих людей в бедных странах.Она отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона."Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем", — добавила глава организации.Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75 процентов стран-членов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, на его финансирование направят около триллиона рублей.Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220324/makron-1779950565.html
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в мире, всемирная торговая организация (вто), нгози оконджо-ивеала, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, лондон
02:27 25.03.2022 (обновлено: 09:05 25.03.2022)
 
Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: рост глобальных цен на продукты может привести к голодным бунтам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки среди голодающих людей в бедных странах.

"Влияние (ситуации вокруг Украины. — Прим. ред.) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", — заявила Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.
"Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем", — добавила глава организации.
Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.
Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75 процентов стран-членов.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, на его финансирование направят около триллиона рублей.
Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
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В миреВсемирная торговая организация (ВТО)Нгози Оконджо-ИвеалаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЛондон
 
 
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