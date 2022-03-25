"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу
Виктория Боня в Черногории получила американскую визу
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Виктория Боня в социальных сетях похвалилась получением американской визы. За ней ведущая специально отправилась в Черногорию.
"Я действительно ездила в Черногорию поставить американскую визу. Вчера я буквально пришла в посольство, сегодня я получила паспорт. Ну, вы понимаете, что сейчас вообще очень сложно даются визы – даются, но довольно сложно. Сегодня получила паспорт, поэтому уже улетаю, хотя мне понравилась Черногория", – сказала Виктория.
Ведущая отметила, что все складывается божественно.
"Все складывается божественно! По-другому даже не могу сказать. Особенно после моего путешествия в Перу с мамой", – заключила Виктория.
Ранее Боня воссоединилась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом на семейном празднике – их общему ребенку Аджелине исполнилось 10 лет.
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