"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу

"Я действительно ездила в Черногорию поставить американскую визу. Вчера я буквально пришла в посольство, сегодня я получила паспорт. Ну, вы понимаете, что сейчас вообще очень сложно даются визы – даются, но довольно сложно. Сегодня получила паспорт, поэтому уже улетаю, хотя мне понравилась Черногория", – сказала Виктория.