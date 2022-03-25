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"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу - РИА Новости, 25.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220325/bonya-1780016214.html
"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу
"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу - РИА Новости, 25.03.2022
"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу
Виктория Боня в социальных сетях похвалилась получением американской визы. За ней ведущая специально отправилась в Черногорию. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:34
2022-03-25T11:34
шоубиз
знаменитости
виктория боня
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Виктория Боня в социальных сетях похвалилась получением американской визы. За ней ведущая специально отправилась в Черногорию.Ведущая отметила, что все складывается божественно.Ранее Боня воссоединилась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом на семейном празднике – их общему ребенку Аджелине исполнилось 10 лет.
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знаменитости, виктория боня, шоу-бизнес
11:34 25.03.2022
 
"Все складывается божественно": Виктория Боня получила американскую визу

Виктория Боня в Черногории получила американскую визу

© Фото : Youtube-канал "Super"Виктория Боня во время интервью Youtube-каналу "Super"
Виктория Боня во время интервью Youtube-каналу Super - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Youtube-канал "Super"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Виктория Боня в социальных сетях похвалилась получением американской визы. За ней ведущая специально отправилась в Черногорию.

"Я действительно ездила в Черногорию поставить американскую визу. Вчера я буквально пришла в посольство, сегодня я получила паспорт. Ну, вы понимаете, что сейчас вообще очень сложно даются визы – даются, но довольно сложно. Сегодня получила паспорт, поэтому уже улетаю, хотя мне понравилась Черногория", – сказала Виктория.

Ведущая отметила, что все складывается божественно.

"Все складывается божественно! По-другому даже не могу сказать. Особенно после моего путешествия в Перу с мамой", – заключила Виктория.

Ранее Боня воссоединилась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом на семейном празднике – их общему ребенку Аджелине исполнилось 10 лет.
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