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Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов
Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов
Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:08
2022-03-25T17:08
2022-03-25T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого не только сковывают их силы и не дают им возможности усилить свою группировку в Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов
Рудской: присутствие ВС России у блокированных украинских городов сковывает силы Киева