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Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов

Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов

Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:08

2022-03-25T17:08

2022-03-25T17:08

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого не только сковывают их силы и не дают им возможности усилить свою группировку в Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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