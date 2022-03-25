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Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/blokirovanie-1780121706.html
Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов
Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов
Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:08
2022-03-25T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого не только сковывают их силы и не дают им возможности усилить свою группировку в Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР", - сказал он.
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донбасс
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии
17:08 25.03.2022
 
Генштаб объяснил присутствие ВС России у блокированных украинских городов

Рудской: присутствие ВС России у блокированных украинских городов сковывает силы Киева

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Присутствие ВС РФ в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе сейчас и в перспективе, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого не только сковывают их силы и не дают им возможности усилить свою группировку в Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР", - сказал он.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФРоссияГенштаб ВС России
 
 
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