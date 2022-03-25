Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше
Президент США Байден поел пиццу с американскими солдатами в польском Жешуве
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных 82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагодарил их и пообедал пиццей перед встречей с президентом Польши.
"Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение", - сказал Байден, посещая столовую, где собрались американские военные. ВС США размещены на стадионе близ международного аэропорта Жешув — Джасионка. Телеканал CNN показал встречу президента с американскими солдатами в записи.
Поблагодарив военных, Байден поинтересовался, завершили ли они трапезу, и если она только началась, попросил разрешения пообедать с ними. "Я бы поел бобов", - сказал Байден, но ему предложили пиццу. По кусочку пиццы взяли сам Байден и находившиеся рядом с ним солдаты. До этого Байден зашел в парикмахерскую, где, как сообщает пул Белого дома также пообщался с военными США.
После встречи с военными Байден направился на совещание по гуманитарной ситуации на Украине, после чего должны состояться его переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.
Возможность посетить военных появилась в расписании Байдена изменилось из-за задержки прибытия на переговоры польского лидера. Самолет Дуды был вынужден совершить аварийную посадку в Варшаве. В Жешув польский лидер прилетел на резервном самолете.