Рейтинг@Mail.ru
Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/bayden-1780146548.html
Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше
Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше - РИА Новости, 25.03.2022
Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше
Президент США Джо Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных ​​82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагодарил их и пообедал пиццей перед... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:28
2022-03-25T18:28
в мире
сша
джо байден
анджей дуда
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780142683_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_601dd0e1e0cc74ef44e46e970b793ac4.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных ​​82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагодарил их и пообедал пиццей перед встречей с президентом Польши."Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение", - сказал Байден, посещая столовую, где собрались американские военные. ВС США размещены на стадионе близ международного аэропорта Жешув — Джасионка. Телеканал CNN показал встречу президента с американскими солдатами в записи.Поблагодарив военных, Байден поинтересовался, завершили ли они трапезу, и если она только началась, попросил разрешения пообедать с ними. "Я бы поел бобов", - сказал Байден, но ему предложили пиццу. По кусочку пиццы взяли сам Байден и находившиеся рядом с ним солдаты. До этого Байден зашел в парикмахерскую, где, как сообщает пул Белого дома также пообщался с военными США.После встречи с военными Байден направился на совещание по гуманитарной ситуации на Украине, после чего должны состояться его переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.Возможность посетить военных появилась в расписании Байдена изменилось из-за задержки прибытия на переговоры польского лидера. Самолет Дуды был вынужден совершить аварийную посадку в Варшаве. В Жешув польский лидер прилетел на резервном самолете.
https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780142683_0:0:2594:1945_1920x0_80_0_0_f87e6da409bea05f088738325e28150e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, анджей дуда, вооруженные силы сша
18:28 25.03.2022
 
Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше

Президент США Байден поел пиццу с американскими солдатами в польском Жешуве

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных ​​82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагодарил их и пообедал пиццей перед встречей с президентом Польши.
"Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение", - сказал Байден, посещая столовую, где собрались американские военные. ВС США размещены на стадионе близ международного аэропорта Жешув — Джасионка. Телеканал CNN показал встречу президента с американскими солдатами в записи.
Поблагодарив военных, Байден поинтересовался, завершили ли они трапезу, и если она только началась, попросил разрешения пообедать с ними. "Я бы поел бобов", - сказал Байден, но ему предложили пиццу. По кусочку пиццы взяли сам Байден и находившиеся рядом с ним солдаты. До этого Байден зашел в парикмахерскую, где, как сообщает пул Белого дома также пообщался с военными США.
После встречи с военными Байден направился на совещание по гуманитарной ситуации на Украине, после чего должны состояться его переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.
Возможность посетить военных появилась в расписании Байдена изменилось из-за задержки прибытия на переговоры польского лидера. Самолет Дуды был вынужден совершить аварийную посадку в Варшаве. В Жешув польский лидер прилетел на резервном самолете.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 18:20
Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию
 
В миреСШАДжо БайденАнджей ДудаВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала