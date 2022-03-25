https://ria.ru/20220325/bayden-1780146548.html

Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше

Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше - РИА Новости, 25.03.2022

Байден поел пиццу с американскими солдатами в Польше

Президент США Джо Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных ​​82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагодарил их и пообедал пиццей перед... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:28

2022-03-25T18:28

2022-03-25T18:28

в мире

сша

джо байден

анджей дуда

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780142683_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_601dd0e1e0cc74ef44e46e970b793ac4.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетил дислоцированных в польском Жешуве военных ​​82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагодарил их и пообедал пиццей перед встречей с президентом Польши."Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение", - сказал Байден, посещая столовую, где собрались американские военные. ВС США размещены на стадионе близ международного аэропорта Жешув — Джасионка. Телеканал CNN показал встречу президента с американскими солдатами в записи.Поблагодарив военных, Байден поинтересовался, завершили ли они трапезу, и если она только началась, попросил разрешения пообедать с ними. "Я бы поел бобов", - сказал Байден, но ему предложили пиццу. По кусочку пиццы взяли сам Байден и находившиеся рядом с ним солдаты. До этого Байден зашел в парикмахерскую, где, как сообщает пул Белого дома также пообщался с военными США.После встречи с военными Байден направился на совещание по гуманитарной ситуации на Украине, после чего должны состояться его переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.Возможность посетить военных появилась в расписании Байдена изменилось из-за задержки прибытия на переговоры польского лидера. Самолет Дуды был вынужден совершить аварийную посадку в Варшаве. В Жешув польский лидер прилетел на резервном самолете.

https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, джо байден, анджей дуда, вооруженные силы сша