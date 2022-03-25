https://ria.ru/20220325/bayden-1780086801.html

Белый дом анонсировал "значительную" речь Байдена о событиях на Украине

Белый дом анонсировал "значительную" речь Байдена о событиях на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Белый дом анонсировал "значительную" речь Байдена о событиях на Украине

Президент США Джо Байден выступит в субботу в Варшаве с большой речью о событиях на Украине, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:35

2022-03-25T15:35

2022-03-25T16:31

в мире

украина

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выступит в субботу в Варшаве с большой речью о событиях на Украине, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Завтра он выступит с большой речью, в которой будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира, почему свободному миру так важно сохранять единство и решимость перед лицом российской агрессии", - сказал он журналистам.В своем выступлении Байден собирается обрисовать контекст и историю конфликта, изложить свое видение его перспектив.Варшавской речью американский президент завершит свое европейское турне, в ходе которого он встречался с союзниками по НАТО, "большой семерке" и партнерами из Евросоюза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779949918.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, джо байден, сша