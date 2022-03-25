https://ria.ru/20220325/bayden-1780010903.html
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше - РИА Новости, 25.03.2022
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше
Никаких решений или договоров по итогам визита президента США Джо Байдена в Польшу не ожидается, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:00
2022-03-25T11:00
2022-03-25T11:00
в мире
сша
польша
джо байден
анджей дуда
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Никаких решений или договоров по итогам визита президента США Джо Байдена в Польшу не ожидается, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох в эфире радиостанции Zet.Байден прибудет в пятницу после обеда в польский Жешув, где встретится с американскими солдатами, расквартированными в Польше. В субботу он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью."Мы не ожидаем решений или договоров. Это будут политические переговоры. Не планируется подписание никаких договоров. Такие вещи готовятся заранее", - сказал Солох.Тем не менее, он сообщил, что среди прочих вопросов стороны обсудят размещение в Польше постоянных военных баз США. "Мы об этом говорим. Будет об этом разговор", – сказал Солох.
https://ria.ru/20220325/obsuzhdenie-1779974324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, джо байден, анджей дуда
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше
В Польше заявили, что никаких решений или договоров по итогам визита Байдена не ожидается