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Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше - РИА Новости, 25.03.2022
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Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше - РИА Новости, 25.03.2022
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше
Никаких решений или договоров по итогам визита президента США Джо Байдена в Польшу не ожидается, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:00
2022-03-25T11:00
в мире
сша
польша
джо байден
анджей дуда
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Никаких решений или договоров по итогам визита президента США Джо Байдена в Польшу не ожидается, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох в эфире радиостанции Zet.Байден прибудет в пятницу после обеда в польский Жешув, где встретится с американскими солдатами, расквартированными в Польше. В субботу он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью."Мы не ожидаем решений или договоров. Это будут политические переговоры. Не планируется подписание никаких договоров. Такие вещи готовятся заранее", - сказал Солох.Тем не менее, он сообщил, что среди прочих вопросов стороны обсудят размещение в Польше постоянных военных баз США. "Мы об этом говорим. Будет об этом разговор", – сказал Солох.
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в мире, сша, польша, джо байден, анджей дуда
11:00 25.03.2022
 
Никаких решений по итогам визита Байдена не ожидается, заявили в Польше

В Польше заявили, что никаких решений или договоров по итогам визита Байдена не ожидается

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Никаких решений или договоров по итогам визита президента США Джо Байдена в Польшу не ожидается, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох в эфире радиостанции Zet.
Байден прибудет в пятницу после обеда в польский Жешув, где встретится с американскими солдатами, расквартированными в Польше. В субботу он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
03:49
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"Мы не ожидаем решений или договоров. Это будут политические переговоры. Не планируется подписание никаких договоров. Такие вещи готовятся заранее", - сказал Солох.
Тем не менее, он сообщил, что среди прочих вопросов стороны обсудят размещение в Польше постоянных военных баз США. "Мы об этом говорим. Будет об этом разговор", – сказал Солох.
 
В миреСШАПольшаДжо БайденАнджей Дуда
 
 
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