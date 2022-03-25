Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудников генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/bastrykin-1780183654.html
Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудников генпрокуратуры Украины
Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудников генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудников генпрокуратуры Украины
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц генпрокуратуры Украины, принявших... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:20
2022-03-25T23:30
происшествия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bbb3309d724f5ed7e41cece8e8f4ec04.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц генпрокуратуры Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании вице-спикера российского Совета Федерации, сообщил СК.По данным следствия, генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Это было сделано из-за того, что первый зампред Совфеда оказывал информационную поддержку действиям Вооруженных сил РФ, считает СК."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании первого заместителя председателя Совета Федерации РФ", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html
https://ria.ru/20220322/poruchenie-1779529119.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5114df1d3f1c3ac84f7ca99d1e181c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин
23:20 25.03.2022 (обновлено: 23:30 25.03.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудников генпрокуратуры Украины

СК возбудит дело из-за уголовного преследования на Украине российского сенатора

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц генпрокуратуры Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании вице-спикера российского Совета Федерации, сообщил СК.
По данным следствия, генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Это было сделано из-за того, что первый зампред Совфеда оказывал информационную поддержку действиям Вооруженных сил РФ, считает СК.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании первого заместителя председателя Совета Федерации РФ", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Оскверненный вандалами мемориал советским воинам в румынской коммуне Моцка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 20:59
Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в Румынии
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
ПроисшествияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала