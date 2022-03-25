23:20 25.03.2022 (обновлено: 23:30 25.03.2022)
Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудников генпрокуратуры Украины
СК возбудит дело из-за уголовного преследования на Украине российского сенатора
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц генпрокуратуры Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании вице-спикера российского Совета Федерации, сообщил СК.
По данным следствия, генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Это было сделано из-за того, что первый зампред Совфеда оказывал информационную поддержку действиям Вооруженных сил РФ, считает СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, принявших незаконное решение об уголовном преследовании первого заместителя председателя Совета Федерации РФ", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.