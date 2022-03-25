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ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков - РИА Новости, 25.03.2022
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ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков
ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков - РИА Новости, 25.03.2022
ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков
Банк России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня регулятор будет предлагать за 1... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:47
2022-03-25T18:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня регулятор будет предлагать за 1 грамм драгметалла пять тысяч рублей, затем цена может быть уточнена, говорится в сообщении ЦБ.Банк России с 15 марта в условиях роста спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций. При этом Минфин США в четверг заявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку."Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм", - пишет ЦБ.Отмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. При этом по истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, добавил регулятор.
https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:47 25.03.2022 (обновлено: 18:58 25.03.2022)
 
ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков

ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков на внутреннем рынке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня регулятор будет предлагать за 1 грамм драгметалла пять тысяч рублей, затем цена может быть уточнена, говорится в сообщении ЦБ.
Банк России с 15 марта в условиях роста спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций. При этом Минфин США в четверг заявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку.
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"Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм", - пишет ЦБ.
Отмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. При этом по истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, добавил регулятор.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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