https://ria.ru/20220325/bank-1780150554.html

ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков

ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков - РИА Новости, 25.03.2022

ЦБ с 28 марта возобновит покупки золота у банков

Банк России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня регулятор будет предлагать за 1... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:47

2022-03-25T18:47

2022-03-25T18:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Банк России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня регулятор будет предлагать за 1 грамм драгметалла пять тысяч рублей, затем цена может быть уточнена, говорится в сообщении ЦБ.Банк России с 15 марта в условиях роста спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций. При этом Минфин США в четверг заявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку."Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм", - пишет ЦБ.Отмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. При этом по истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, добавил регулятор.

https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html

https://ria.ru/20220325/zoloto-1779975510.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)