21:09 25.03.2022 (обновлено: 21:24 25.03.2022)
СМИ: фермеры из Эквадора из-за санкций не могут поставлять бананы в Россию
WSJ: фермеры из Эквадора из-за санкций не могут поставлять бананы в Россию
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Газета Wall Street Journal сообщает, что из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали.
Фермер из Эквадора Сегундо Солано рассказал изданию, что оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов, рядом с фруктами он разместил таблички с надписями "отдаю". Россия - один из главных покупателей эквадорских бананов, туда направляется более 20% экспорта этого фрукта, пишет газета. Помимо этого, с проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.
С невозможностью экспортировать свою продукцию также сталкиваются поставщики говядины в Парагвае, который в прошлом году направил в Россию почти 20% своего экспорта говядины.
"Кризис сильно ударил по нам, так как Россия - наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса", - рассказал изданию Педро Гайи, глава парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.