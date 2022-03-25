https://ria.ru/20220325/banany-1780171411.html

СМИ: фермеры из Эквадора из-за санкций не могут поставлять бананы в Россию

СМИ: фермеры из Эквадора из-за санкций не могут поставлять бананы в Россию - РИА Новости, 25.03.2022

СМИ: фермеры из Эквадора из-за санкций не могут поставлять бананы в Россию

Газета Wall Street Journal сообщает, что из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:09

2022-03-25T21:09

2022-03-25T21:24

экономика

россия

эквадор

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Газета Wall Street Journal сообщает, что из-за санкций против Москвы фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали.Фермер из Эквадора Сегундо Солано рассказал изданию, что оставил на дороге около 20 тысяч тонн бананов, рядом с фруктами он разместил таблички с надписями "отдаю". Россия - один из главных покупателей эквадорских бананов, туда направляется более 20% экспорта этого фрукта, пишет газета. Помимо этого, с проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов.С невозможностью экспортировать свою продукцию также сталкиваются поставщики говядины в Парагвае, который в прошлом году направил в Россию почти 20% своего экспорта говядины."Кризис сильно ударил по нам, так как Россия - наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса", - рассказал изданию Педро Гайи, глава парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/bayden-1780152039.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780102430.html

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эквадор

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, эквадор