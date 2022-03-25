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"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник - РИА Новости, 25.03.2022
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"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник
"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник - РИА Новости, 25.03.2022
"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник
Сервис для размещения объявлений "Авито" выделится из OLX Group в отдельную компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:21
2022-03-25T14:21
новости компаний - экономика
россия
авито
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" выделится из OLX Group в отдельную компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, сообщил РИА Новости источник близкий к компании."Авито", крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России и мире, выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers", - сообщил собеседник агентства.По данным источника, юридическая процедура займет несколько месяцев, компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров. "Авито" изначально работал по модели, отличающейся от OLX - отдельный бренд и технологическая платформа, мульти-вертикальность, присутствие на единственном рынке в России."Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса - "Недвижимость", "Услуги", "Товары", "Авто" и "Работу"", - отметил источник.
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новости компаний - экономика, россия, авито, общество
14:21 25.03.2022
 

"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" выделится из OLX Group в отдельную компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, сообщил РИА Новости источник близкий к компании.
"Авито", крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России и мире, выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers", - сообщил собеседник агентства.
Пазл в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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"Авито" расширяет меры поддержки предпринимателей в категории "Товары"
По данным источника, юридическая процедура займет несколько месяцев, компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров. "Авито" изначально работал по модели, отличающейся от OLX - отдельный бренд и технологическая платформа, мульти-вертикальность, присутствие на единственном рынке в России.
"Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса - "Недвижимость", "Услуги", "Товары", "Авто" и "Работу"", - отметил источник.
 
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