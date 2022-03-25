https://ria.ru/20220325/avito-1780065583.html

"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник

"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник - РИА Новости, 25.03.2022

"Авито" выделяется в отдельный бизнес из OLX Group – источник

Сервис для размещения объявлений "Авито" выделится из OLX Group в отдельную компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:21

2022-03-25T14:21

2022-03-25T14:21

новости компаний - экономика

россия

авито

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" выделится из OLX Group в отдельную компанию и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, сообщил РИА Новости источник близкий к компании."Авито", крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России и мире, выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers", - сообщил собеседник агентства.По данным источника, юридическая процедура займет несколько месяцев, компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров. "Авито" изначально работал по модели, отличающейся от OLX - отдельный бренд и технологическая платформа, мульти-вертикальность, присутствие на единственном рынке в России."Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса - "Недвижимость", "Услуги", "Товары", "Авто" и "Работу"", - отметил источник.

https://ria.ru/20220318/avito-1778722085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, авито, общество