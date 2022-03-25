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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года - РИА Новости, 25.03.2022
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале, по итоговым данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 34%, до свыше 14 миллионов РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:26
2022-03-25T11:42
туризм
экономика
новости - туризм
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале, по итоговым данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 34%, до свыше 14 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минтранса России."Российские авиакомпании в январе-феврале 2022 года перевезли свыше 14 миллионов пассажиров, что почти на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщили в пресс-службе.Как уточняется, внутрироссийские перевозки за 2 месяца увеличились на 11% и составили 10,4 миллиона пассажиров. Международные перевозки выросли более чем в 3 раза, достигнув показателя 3,6 миллиона человек.В феврале, как сообщает Росавиация, пассажиропоток увеличился на 19,4%, до почти 6 миллионов человек. Международные перевозки выросли в 2,8 раза, до 1,6 миллиона, внутренние - снизились на 0,9%, до 4,4 миллиона.По оперативным данным, которые Росавиация опубликовала 10 марта, авиакомпании РФ в феврале увеличили пассажиропоток на 28%, в январе-феврале - на 38%. В Росавиации пояснили такое расхождение тем, что уточненная статистика не учитывает данные авиакомпании "Россия".
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экономика, новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
09:26 25.03.2022 (обновлено: 11:42 25.03.2022)
 
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года

Минтранс: пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале вырос на 34 процента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале, по итоговым данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 34%, до свыше 14 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Российские авиакомпании в январе-феврале 2022 года перевезли свыше 14 миллионов пассажиров, что почти на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщили в пресс-службе.
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Как уточняется, внутрироссийские перевозки за 2 месяца увеличились на 11% и составили 10,4 миллиона пассажиров. Международные перевозки выросли более чем в 3 раза, достигнув показателя 3,6 миллиона человек.
В феврале, как сообщает Росавиация, пассажиропоток увеличился на 19,4%, до почти 6 миллионов человек. Международные перевозки выросли в 2,8 раза, до 1,6 миллиона, внутренние - снизились на 0,9%, до 4,4 миллиона.
По оперативным данным, которые Росавиация опубликовала 10 марта, авиакомпании РФ в феврале увеличили пассажиропоток на 28%, в январе-феврале - на 38%. В Росавиации пояснили такое расхождение тем, что уточненная статистика не учитывает данные авиакомпании "Россия".
 
ТуризмЭкономикаНовости - ТуризмМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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