https://ria.ru/20220325/aviakompanii-1779990612.html

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года - РИА Новости, 25.03.2022

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-феврале этого года

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале, по итоговым данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 34%, до свыше 14 миллионов РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:26

2022-03-25T09:26

2022-03-25T11:42

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале, по итоговым данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 34%, до свыше 14 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минтранса России."Российские авиакомпании в январе-феврале 2022 года перевезли свыше 14 миллионов пассажиров, что почти на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщили в пресс-службе.Как уточняется, внутрироссийские перевозки за 2 месяца увеличились на 11% и составили 10,4 миллиона пассажиров. Международные перевозки выросли более чем в 3 раза, достигнув показателя 3,6 миллиона человек.В феврале, как сообщает Росавиация, пассажиропоток увеличился на 19,4%, до почти 6 миллионов человек. Международные перевозки выросли в 2,8 раза, до 1,6 миллиона, внутренние - снизились на 0,9%, до 4,4 миллиона.По оперативным данным, которые Росавиация опубликовала 10 марта, авиакомпании РФ в феврале увеличили пассажиропоток на 28%, в январе-феврале - на 38%. В Росавиации пояснили такое расхождение тем, что уточненная статистика не учитывает данные авиакомпании "Россия".

https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

экономика, новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)