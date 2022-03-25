Авен рассказал о жизни под санкциями

14:49 25.03.2022 (обновлено: 15:38 25.03.2022)
Авен пожаловался на условия жизни под санкциями
Российский миллиардер Петр Авен пожаловался на тяжелые условия жизни под санкциями
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российский миллиардер Петр Авен в беседе с Financial Times рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения персональных санкций в западных странах.
"Позволят ли мне нанять уборщицу или водителя? Я даже не вожу автомобиль… Возможно, меня станет возить падчерица. Мы не понимаем, как нам выжить", — рассказывает Авен, находящийся в Лондоне.
По его словам, жизнь изменилась по щелчку пальцев. Также Авен добавил, что он пытается оспорить решения британских властей, однако это практически невозможно — британские юристы не хотят работать с россиянами, а партнеры по бизнесу боятся с ним встречаться.
Он считает наложенные санкции нечестными и не понимает их логики. По его мнению, это не может повлиять на политику, проводимую Россией.
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Менее чем через 20 дней бизнесмену грозит высылка. У него есть латвийский и российский паспорта, а также американская виза, но он хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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