https://ria.ru/20220325/ataka-1780070571.html
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке - РИА Новости, 25.03.2022
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:33
2022-03-25T14:33
2022-03-25T14:33
москва
адвокатская палата г. москвы
общество
технологии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.Там уточнили, что атака также идет на автоматизированную информационную систему палаты, в которой, в частности, следователи и суды размещают заявки на помощь тем, кто не могут самостоятельно оплатить услуги защитника."В настоящее время могут возникать временные сложности с доступом к сайту Адвокатской палаты города Москвы и сервисам АИС АПМ. Это часто связано со сбоями в работе операторов мобильной связи и интернет-провайдеров в результате DDoS-атак и иных неправомерных воздействий с использованием вредоносного программного обеспечения. Наши IT-специалисты делают всё возможное для сохранения работоспособности ресурсов палаты, однако полностью решить эту проблему пока не удается", - сказали в пресс-службе.Там рекомендовали адвокатам всю необходимую информацию по текущим заявкам сохранять в памяти своих мобильных устройств, в том числе загрузить отчеты по заявкам, изготовить фотографии или скриншоты страниц заявок с необходимой информацией, делать записи. А также напомнили, что дознаватели, следователи и суды могут размещать заявки в АИС АПМ с помощью операторов call-центра.
https://ria.ru/20220317/khakery-1778587481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, адвокатская палата г. москвы, общество, технологии
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке
Автоматизированную информационную систему Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.
Там уточнили, что атака также идет на автоматизированную информационную систему палаты, в которой, в частности, следователи и суды размещают заявки на помощь тем, кто не могут самостоятельно оплатить услуги защитника.
"В настоящее время могут возникать временные сложности с доступом к сайту Адвокатской палаты города Москвы
и сервисам АИС АПМ. Это часто связано со сбоями в работе операторов мобильной связи и интернет-провайдеров в результате DDoS-атак и иных неправомерных воздействий с использованием вредоносного программного обеспечения. Наши IT-специалисты делают всё возможное для сохранения работоспособности ресурсов палаты, однако полностью решить эту проблему пока не удается", - сказали в пресс-службе.
Там рекомендовали адвокатам всю необходимую информацию по текущим заявкам сохранять в памяти своих мобильных устройств, в том числе загрузить отчеты по заявкам, изготовить фотографии или скриншоты страниц заявок с необходимой информацией, делать записи. А также напомнили, что дознаватели, следователи и суды могут размещать заявки в АИС АПМ с помощью операторов call-центра.