https://ria.ru/20220325/ataka-1780070571.html

Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке

Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке - РИА Новости, 25.03.2022

Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке

Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:33

2022-03-25T14:33

2022-03-25T14:33

москва

адвокатская палата г. москвы

общество

технологии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.Там уточнили, что атака также идет на автоматизированную информационную систему палаты, в которой, в частности, следователи и суды размещают заявки на помощь тем, кто не могут самостоятельно оплатить услуги защитника."В настоящее время могут возникать временные сложности с доступом к сайту Адвокатской палаты города Москвы и сервисам АИС АПМ. Это часто связано со сбоями в работе операторов мобильной связи и интернет-провайдеров в результате DDoS-атак и иных неправомерных воздействий с использованием вредоносного программного обеспечения. Наши IT-специалисты делают всё возможное для сохранения работоспособности ресурсов палаты, однако полностью решить эту проблему пока не удается", - сказали в пресс-службе.Там рекомендовали адвокатам всю необходимую информацию по текущим заявкам сохранять в памяти своих мобильных устройств, в том числе загрузить отчеты по заявкам, изготовить фотографии или скриншоты страниц заявок с необходимой информацией, делать записи. А также напомнили, что дознаватели, следователи и суды могут размещать заявки в АИС АПМ с помощью операторов call-центра.

https://ria.ru/20220317/khakery-1778587481.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, адвокатская палата г. москвы, общество, технологии