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Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке - РИА Новости, 25.03.2022
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Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке - РИА Новости, 25.03.2022
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:33
2022-03-25T14:33
москва
адвокатская палата г. москвы
общество
технологии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.Там уточнили, что атака также идет на автоматизированную информационную систему палаты, в которой, в частности, следователи и суды размещают заявки на помощь тем, кто не могут самостоятельно оплатить услуги защитника."В настоящее время могут возникать временные сложности с доступом к сайту Адвокатской палаты города Москвы и сервисам АИС АПМ. Это часто связано со сбоями в работе операторов мобильной связи и интернет-провайдеров в результате DDoS-атак и иных неправомерных воздействий с использованием вредоносного программного обеспечения. Наши IT-специалисты делают всё возможное для сохранения работоспособности ресурсов палаты, однако полностью решить эту проблему пока не удается", - сказали в пресс-службе.Там рекомендовали адвокатам всю необходимую информацию по текущим заявкам сохранять в памяти своих мобильных устройств, в том числе загрузить отчеты по заявкам, изготовить фотографии или скриншоты страниц заявок с необходимой информацией, делать записи. А также напомнили, что дознаватели, следователи и суды могут размещать заявки в АИС АПМ с помощью операторов call-центра.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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москва, адвокатская палата г. москвы, общество, технологии
14:33 25.03.2022
 
Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке

Автоматизированную информационную систему Адвокатской палаты Москвы подвергли DDoS-атаке

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сайт Адвокатской палаты Москвы подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.
Там уточнили, что атака также идет на автоматизированную информационную систему палаты, в которой, в частности, следователи и суды размещают заявки на помощь тем, кто не могут самостоятельно оплатить услуги защитника.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:44
Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам
"В настоящее время могут возникать временные сложности с доступом к сайту Адвокатской палаты города Москвы и сервисам АИС АПМ. Это часто связано со сбоями в работе операторов мобильной связи и интернет-провайдеров в результате DDoS-атак и иных неправомерных воздействий с использованием вредоносного программного обеспечения. Наши IT-специалисты делают всё возможное для сохранения работоспособности ресурсов палаты, однако полностью решить эту проблему пока не удается", - сказали в пресс-службе.
Там рекомендовали адвокатам всю необходимую информацию по текущим заявкам сохранять в памяти своих мобильных устройств, в том числе загрузить отчеты по заявкам, изготовить фотографии или скриншоты страниц заявок с необходимой информацией, делать записи. А также напомнили, что дознаватели, следователи и суды могут размещать заявки в АИС АПМ с помощью операторов call-центра.
 
МоскваАдвокатская палата г. МосквыОбществоТехнологии
 
 
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